Rashford es oro para el Barça

El Barcelona encontró petróleo este jueves en Inglaterra. No solo lo hizo por el resultado, 1-2 contra el Newcastle, sino porque volvió con la ... certeza de haber fichado en este mercado de verano dos jugadores diferenciales. Joan García volvió a hacer paradas de mérito y Marcus Rashford explotó con dos acciones de auténtico crack que sirvieron para desnivelar el partido y para demostrarle a todo el barcelonismo que puede tener un sitio en el equipo azulgrana. Por polivalencia, desequilibrio y pegada, el ex del United es oro para Hansi Flick, un entrenador encantado con su nuevo juguete.

Y es que el Barça careció el pasado año de un jugador capaz de aportar desequilibrio en los costados cuando faltaran Lamine Yamal o Raphinha, claros titulares. Ni Fermín, ni Dani Olmo ni Ferran Torres pudieron llenar ese vacío y los culés lo pagaron en determinados encuentros. Ese espacio, ese jugador número 12 con posibilidades de entrar muy de vez en cuando en el once lo ha encontrado en Rashford. El atacante inglés, sin hacer un partido excelso, demostró en St James' Park que tiene cualidades para estar en un equipo como el Barça, allí donde es obligatorio marcar diferencias.

Ante el Newcastle lo hizo primero ocupando la posición del 9 para ser uno más en el área y cabeceando como mandan los cánones, mientras que en el segundo desató todo el fútbol que tiene y que lleva tiempo bajo llave con un zapatazo extraordinario desde fuera del área. Sus dos goles dieron el triunfo a los culés y le valieron, incluso, para que Flick, siempre parco en elogios, le regalara alguno en rueda de prensa. «Lo importante es que coja confianza. No estoy sorprendido por su rendimiento porque es un jugador fantástico, tiene mucho talento. Necesitábamos un jugador como él, es un fuera de serie«, declaró el germano.

Flick está satisfecho con Rashford y no es para menos. Jugó en la banda izquierda, pero lo hizo con una libertad de movimientos que puede ser tremendamente útil cuando Balde recupere el carril y siempre y cuando se adapte a los automatismos que el Barça tiene instalados en su ADN. «Es complicado el hecho de llegar a una nueva ciudad y una nueva cultura, pero lo estoy disfrutando y cada vez estoy más cómodo. A medida que pase el tiempo iré mejorando mi fútbol«, declaró el británico tras el doblete contra el Newcastle en su primer gran partido como culé.

Una revancha personal

Su exhibición llegó además en un país que desde hace tiempo le tiene cogida la matrícula. Rashford fue una de las grandes esperanzas del fútbol inglés, pero se diluyó tras el famoso penalti que falló en la Eurocopa disputada en 2021 y desde entonces no ha encontrado regularidad. Allí le esperaban con la guadaña y allí hizo una demostración de todas las cualidades que siempre ha tenido. Su presencia física, su potencia, su desborde y su capacidad para ver portería estuvieron presentes y al servicio de un Barça que se frota las manos. Rashford no es Raphinha ni Lamine Yamal, es otra cosa diferente, un nuevo registro que puede permitir a Flick tener un jugador más con llegada al área para atacar en estático, pero también un velocista más para aprovechar los espacios.