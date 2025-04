El Barça sobrevive en un combate enorme

Daniel Panero Madrid Miércoles, 30 de abril 2025, 23:09 | Actualizado 23:28h. Comenta Compartir

El Barça se jugará el pase a la final de la Champions en Milán el próximo martes. El conjunto que dirige Hansi Flick no pasó del empate ante el Inter en un enorme partido de ida de semifinales que fue una montaña rusa. Los culés igualaron un 0-2 adverso gracias a un excelso Lamine Yamal, concedieron un tercer tanto y, finalmente, firmaron las tablas en Montjuic tras un trallazo de Raphinha que pegó en la espalda de Sommer. Todo se resolverá en menos de una semana en un partido que promete emociones fuertes.

Y es que desde el inicio se vio que era un día especial. Hay veces que la grada te empuja y hay otras en las que te acongoja. Eso le pasó al Barça en un arranque que pilló a todos con el pie cambiado. Y eso que el Lluis Companys lució con un espectacular tifo que decía 'Una misión, la final'. Mucho ruido para amilanar a los italianos y hasta un recuerdo a las cinco Champions que hay en la vitrina. Todo era ideal y Flick correspondió con el once de la final de Copa. El problema es que hay veces que el villano dispara primero y eso ocurrió mucho antes de que los azulgranas pudieran echar mano al revólver.

Solo habían pasado 30 segundos cuando Marcus Thuram se internó en el área y cazó un centro con un taconazo soberbio ante el que poco pudo hacer Szczesny, tan sorprendido como los 50.000 asistentes al estadio de Montjuic que trataban todavía de acomodarse en el asiento. Ese balón entró suave y manso, como anunciando lo que podía ser una tortura para un Barça que se enfrentaba al peor escenario posible. Y es que tocaba dar la vuelta al marcador contra un equipo italiano. Ya no estaban Mourinho, los aspersores y ni siquiera el Camp Nou, pero quizá fuera un Barça-Inter que se iba a jugar en una sola dirección. Maldito 'déjà vu', pensaban los más veteranos del lugar.

Barcelona Szczesny, Koundé (Eric García, min. 42), Cubarsí (Christensen, min. 83), Iñigo Martínez, Gerard Martín (Araujo, min. 46), Frenkie de Jong, Pedri (Gavi, min. 83), Lamine Yamal, Olmo (Fermín, min. 67), Raphinha y Ferran Torres. 3 - 3 Inter Sommer, Dumfries (Darmian, min. 81), Bisseck, Acerbi, Bastoni, Dimarco (Augusto, min. 56), Barella, Çalhanoglu (Frattesi, min. 71), Mkhitaryan, Thuram (Zielinski, min. 81) y Lautaro Martínez (Taremi, min. 46). Goles: 0-1: min. 1, Thuram. 0-2: min. 21, Dumfries. 1-2: min. 24, Lamine Yamal. 2-2: min. 38, Ferran Torres. 2-3: min. 64, Dumfries. 3-3: min. 65, Sommer, en propia puerta.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amonestó a Çalhanoglu, Iñigo Martínez y Cubarsí.

Alineaciones: Partido de ida de semifinales de la Champions disputado en el Estadio Lluis Companys ante 50.314 espectadores.

Esta vez no fue así. El Inter no se encerró en campo propio, sino que demostró ser un equipo versátil capaz de manejar diferentes registros. Primero cedió metros ante el empuje azulgrana, con dos ocasiones incluidas de Ferran Torres, y después presionó en campo contrario y provocó el error de los de Flick. Llegó en un saque de esquina en el que hubo una prolongación y en el que Dumfries firmó una tijera que acabó en gol y que dejó en shock a un Lluis Companys que estaba preparado para una fiesta y que de repente lo estaba para un funeral.

Deslumbra Lamine Yamal

Es en ese momento cuando han de aparecer los cracks. El Barça no tenía la fluidez de otros días, Dani Olmo estaba maniatado entre líneas y Ferran Torres no había estado certero, pero quedaba el talento de un jugador que es pura dinamita. Lamine Yamal no entiende de apagones, tiene luz propia y deslumbró a un Inter que parecía no tener fisuras. Quiso el balón cuando más quemaba y se internó entre un mar de piernas para definir al palo largo un gol de artista que hizo creer a todos los allí presentes. ¡Cómo no creer cuando un chaval de 17 años se echa el equipo a la espalda! Lamine Yamal estrelló otra pelota en el larguero, puso dos balones de oro que Dani Olmo no aprovechó para batir a Sommer y celebró el tanto del empate de Ferran Torres tras una dejada de cabeza de Raphinha. El partido estaba por fin en tablas y, aunque Koundé se marchó lesionado, había motivos para creer.

Tras la reanudación entró Araujo por Gerard Martín y el Barça quiso someter a un Inter rebelde. La pelota iba de un lado a otro, pero sin la velocidad suficiente para desequilibrar a los italianos, que además dieron un paso al frente presionando incluso en campo contrario. Ese escenario no desagradaba a un Barça que podía atacar la profundidad, pero que también debía estar alerta ante cualquier error. Esa circunstancia llegó de nuevo en el balón parado. Szczesny se quedó a media salida ante un centro diabólico de Çalhanoglu y Dumfries cabeceó a placer el 3-2 para condenar a los azulgranas a una nueva reacción.

Otra vez el Lluis Companys, espectacular toda la noche, apretó de lo lindo y otra vez el Barça volvió a la carga. Apenas un minuto después del tanto de Dumfries, Raphinha se sacó de la chistera un misil que chocó en la madera y que llegó a la red tras rebotar en Sommer. El partido estaba en ebullición y el Barça debía elegir si buscar el cuarto o guardar la ropa. Con Flick ese debate no existe y su equipo siguió con el cuchillo entre los dientes durante muchos minutos en los que la amenaza de Dumfries, una pesadilla toda la noche, seguía latente. Finalmente el marcador no se movió y todo se resolverá en Milán tras un partido de locos en el que el Barça cometió demasiados errores para ser una semifinal de la Liga de Campeones.