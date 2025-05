El fin de semana de pesadilla de Emery

Ángel López San Sebastián Lunes, 26 de mayo 2025, 11:03 | Actualizado 11:09h. Comenta Compartir

No ha sido un fin de semana propicio para Unai Emery. Más bien ha sido una pesadilla en todos los sentidos. El Aston Villa que ... dirige perdió su plaza Champions vía Premier tras caer derrotado (2-0) en Old Trafford ante un Manchester United que no se jugaba nada y estaba hundido tras perder la final de la Europa League contra el Tottenham en Bilbao. Esto sucedió sólo unas horas más tardes de que el Real Unión, club controlado por el técnico hondarribiarra y su hermano Igor que es el presidente, certificara su descenso a los infiernos de Segunda RFEF tras perder (4-2) contra el Bilbao Athletic en Lezama.

Terminó el partido y Unai Emery se quedó más de un minuto con la mirada fija en el árbitro. ¡TREMENDO! #PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1RkylWI63r — DAZN España (@DAZN_ES) May 25, 2025 La no clasificación del Aston Villa para la Premier League tuvo su sesgo polémico. Hubo una jugada, una decisión arbitral, con muchas trazas de ser errónea, que determinó el resultado final e hizo montar en cólera a Emery. Con 0-0 en el marcador, marcó el delantero 'villano' Morgan Rogers, tras arrebatar el cuero al portero del United Altay Bayindir. El colegiado del encuentro, Thomas Bramall, anuló el tanto, porque entendió que había falta previa del atacante. Las imágenes muestran que Rogers toca con la puntera el cuero cuando éste se le escurre al cancerbero tras tenerlo agarrado. Emery explotó de rabia en ese momento en el banquillo. Al final del encuentro, el hondarribiarra se quedó quieto en la banda mirando fijamente al colegiado durante más de un minuto. En ese lapso, Amorim, técnico del United, le estrechó la mano. Queja formal ante la Premier Es tanta la indignación del club de Birmingham, que están decididos a presentar una queja formal ante la Premier League, pero no por esa decisión del colegiado que entienden que les dejó sin Champions, sino por la propia designación del colegiado, Thomas Bramall, que consideraban «demasiado inexperto» para un encuentro en el que había tantas cosas en juego. El equipo de Emery reveló que el propio colegiado pidió perdón por el «error» del gol anulado. Ampliar Emery, desesperado ante el United AFP El Aston Villa, por lo tanto, se tendrá que conformar con jugar la Europa League la próxima temporada. Fueron finalmente el Manchester City, el Chelsea y el Newcastle United de Alexander Isak los que obtuvieron su pasaporte para la Champions League vía Premier, además del Liverpool y el Arsenal, que ya lo habían sellado hace semanas. El Tottenham les acompañará en la Liga de Campeones en su calidad de ganador de la Europa League. El otro equipo inglés que representará a la Premier por el continente será el sorprendente Nottingham Forest, que participará en la Conference League. Noticia relacionada Un proyecto fracasado obligado a reformularse En lo que respecta al Real Unión, el equipo fronterizo llegó con opciones de permanencia en la Primera RFEF a esa última jornada, pero todo pasaba por ganar en Lezama. Hubo un momento, con 2-2 en el marcador tras una gran reacción y dos goles en un minuto, en que los de Albert Carbó, debido a la combinación de resultados, estaban a un gol de salvarse. Pero en lugar de llegar el gol guipuzcoano, fue el filial del Athletic el que anotó dos, aprovechando asimismo la expulsión de Domínguez. Y todo se fue al traste.

