La Federación propone un horario protegido para el fútbol modesto: domingos de 16 a 18 horas

Jueves, 25 abril 2019

Es un viejo anhelo de la Federación Española de Fútbol que podría convertirse en realidad. Al igual que en la Premier League, la Federación quiere fijar un horario protegido en el que no haya fútbol televisado para favorecer y preservar los intereses de los clubes más modestos. Sería los domingos de 16:00 a 18:00 horas, así se podrían abaratar costes ya que evitaría que muchos no hicieran noche para jugar por las mañanas y permitiría a los que no son profesionales poder trabajar los sábados.

Esa aspiración será complicada aunque la FEF tiene asumido que deberá ceder: mantener los viernes (incluso con varios duelos a la vez) y los domingos por la mañana. Esa exigencia del fútbol modesto y los nuevos formatos de Copa del Rey y Supercopa - que liberarán el calendario en verano permitiendo a los que jueguen previa de Europa League centrarse en ella- son las prioridades de la institución. Para sacarlo adelante será necesario que dos domingos de la temporada sean para la Copa: uno en enero que coincidirán con la Supercopa -la ronda exenta para ellos- y la final de Copa una vez finalizado el campeonato de Liga.

La FEF desea un acuerdo que desbloquee la negociación del Convenio regulador de la competición, circunstancia que considera LaLiga no parece propiciar. Es más, tal y como denunció ante los representantes de 335 clubes de Segunda B y Tercera División con los que se reunió en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en la mañana de este jueves (en una sesión de trabajo que versó sobre el Real Decreto de Derechos Audiovisuales, el Convenio de Coordinación y los nuevos formatos de Copa y Supercopa), la estrategia de Javier Tebas es la asfixia económica de la Federación para después llegar como falso salvador del fútbol modesto y esa, consideran en la FEF, es la razón de la sucesión de negativas a cada una de las propuestas realizadas por la Federación.

Tebas no irá el lunes a la Asamblea

LaLiga, que se reunió de modo paralelo en un hotel a las afueras de Madrid a unos 190 representantes de 150 de los más de 400 clubes de Segunda B y Tercera que hay en España para explicarles su proyecto de futuro, se opone de manera radical consciente de que el lunes en la Asamblea de la FEF en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas parece que aprobará por mayoría el cambio de formato en la Supercopa y en la Copa del Rey. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, curiosamente no acudirá Tebas no acudirá a un reunión histórica en la que se aprobará el cambio de formato de la Copa y de la Supercopa.

La Copa de campeón para el Barça, el día del Getafe El trofeo de Liga no se entregará este sábado aunque el Barcelona sea campeón. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, no asistirá al estadio azulgrana para entregar la copa de campeón si el equipo de ernesto Valverde gana al Levante y canta el alirón de modo matemático. El mandatario no acudirá al Camp Nou sino que, si el Barcelona conquista la Liga, la entrega del trofeo se realizaría en el último encuentro en casa, ante el Getafe el próximo 12 de mayo. Será en la penúltima jornada del campeonato. En la FEF aclaran que en el caso de que dos equipos llegasen empatados a la última jornada peleando por el título habría dos trofeos preparados y que el presidente estaría en el estadio del equipo con más opciones de ser campeón. La campaña pasada ya entregó el trofeo a Andrés Iniesta.

De hecho, LaLiga en ese caso parece decidida a impugnar en los tribunales los acuerdos que se den el lunes y solicitará la mediación del Consejo Superior de Deportes, que ya ha citado a las partes para el 6 de mayo con el objetivo de que lleguen a un acuerdo - que sustituya al actual que finaliza en junio- sobre las competencias en horarios (como que en verano no se pueda jugar con más de 30 grados o antes de las 19:30 horas), 'naming' (nombre oficial de la competición con la que se explota a nivel internacional) y balón. Aunque Tebas dejó caer su intención de llevar el asunto a los tribunales ordinarias es complicado que reciba una cautelar para un asunto que ha sido aprobado por mayoría por los afectados.

Elecciones a la vista

En el máximo organismo futbolístico español cree que LaLiga no busca acuerdos sino que desea bloquear cualquier acuerdo ya sea el convenio, el calendario de competiciones o el nuevo formato de Copa del Rey- con rondas a partido único que además restará a cada equipo entre 1 y 3 jornadas de competición de media- y de la Supercopa- que sería una final four a jugar en enero-.

Se cree en la Ciudad del Fútbol que el objetivo judicializar el fútbol e impedir que el dinero llegue, ahogar económicamente al fútbol modesto... para que, lastrado por una menor inyección económica, apoye a un nuevo candidato a las próximas elecciones a la presidencia - que serán en 2020- cercano a la institución de Tebas. De hecho, ya maneja algunos nombres de personas que colaboran activamente con la patronal en su desarrollo internacional.

Luis Rubiales y su equipo creen que Tebas desea controlar con ese candidato nuevo afín el voto del 25 o el 30 por ciento de la Asamblea -al voto del fútbol profesional quiere sumar el del fútbol modesto- para evitar la reelección del actual equipo directivo que desde este jueves tiene como nuevos vicepresidentes a Maximino Martínez (presidente de la Federación asturiana), Joan Soteras (catalana) y Salvador Gomar (valenciana) que hasta ahora eran vocales.