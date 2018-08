Partidos en EE UU La AFE dice estar dispuesta a ir a la huelga si LaLiga no rectifica Capitanes de los equipos de Primera División en la sede del sindicato de jugadores. / AFE «El fútbol no es sólo negocio o dinero», replica David Aganzo, presidente del sindicato de jugadores, a Javier Tebas EFE Madrid Miércoles, 22 agosto 2018, 20:12

David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas de España (AFE), aseguró este miércoles que los futbolistas llegarán «hasta el final» si tras reunirse con LaLiga en septiembre, no revoca su decisión de disputar un encuentro oficial en Estados Unidos.

«Nosotros tenemos varios problemas. Necesitamos arreglarlo con la patronal y le diremos todos nuestros problemas. Si a partir de ahí y tras unos días no nos contestan tenemos que arreglar la situación. Estamos convencidos de llegar hasta el final», declaró en rueda de prensa Aganzo al ser preguntado sobre la posibilidad de acudir a la huelga.

Una decisión consensuada por la AFE con los capitanes de Primera División tras una reunión celebrada este miércoles con motivo de la decisión «unilateral» de LaLiga de disputar un encuentro de competición oficial en Estados Unidos y que supuso «la gota que colmó el vaso tras una serie de malas decisiones que van en contra del fútbol español».

AFE puso fecha para tomar esta decisión a «finales de setiembre o principios de octubre», cuando tienen programada una reunión con la patronal.

Una intención consensuada con todos los futbolistas: «Todos los jugadores están en contra de todo esto. Están sorprendidos e indignados; todos están con la AFE», dijo Aganzo.

«El problema es la falta de sentido común. Nos estamos acostumbrando a cosas que no son normales. Calendarios que benefician a que el fútbol se valore en Japón y Estados Unidos, que jugadores de Arabia Saudí lleguen a los clubes pagando... no son cosas naturales y hay que decir basta», aseguró el presidente de AFE.

Una decisión de LaLiga ante la que «hay clubes que están de acuerdo y otros que no», aunque Aganzo no quiso dar nombres.

A Javier le voy a invitar a jugar al fútbol para que lo vea desde otra perspectiva, no es solo negocio o dinero. No puede ser que una persona firme un acuerdo de 15 años, que afecta a tantos factores, y no consulte a todas las partes que involucra«, prosiguió.

Además, David Aganzo se mostró tajante sobre si una compensación económica valdría para solucionar el problema: «Los futbolistas no estamos en venta. Pensamos en la afición, en la salud y en muchas otras cosas».

«No he hablado con Luis Rubiales, ni con el CSD ni con el COE; entendemos que es una falta de respeto e imagino que la Federación tendrá que dar su opinión», señaló Aganzo.

La AFE también explicó las diferencias respecto a la final de la Supercopa de España disputada en Tánger: «Fue un tema diferente porque se llegó a un consenso entre todas las partes implicadas y llegamos a ese consenso. Entendimos que jugar dos partidos con un calendario tan apretado no era viable».