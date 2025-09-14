La organización de La Vuelta cancela definitivamente la última etapa Los manifestantes propalestinos han llegado a tirar las vallas que cerraban el circuito y la organización ha decidido suspender la carrera: Vingegaard se proclama campeón

Domingo, 14 de septiembre 2025

La organización de la Vuelta a España ha decidido suspender definitivamente la última etapa al no poder garantizar la seguridad de los ciclistas. Los manifestantes propalestinos han derribado algunas vallas que cerraban el circuito final en Madrid, se han registrado diversos lanzamientos de objetos y al final se ha resuelto cancelar la carrera, en la que Jonas Vingegaard se ha proclamado justo vencedor sin la disputa de la última de las etapas.

Las protestas se han registrado, en todo caso, en diferentes puntos del recorrido y las medidas de seguridad han ido aumentando paulatinamente, pero no se ha podido evitar esa imagen para la historia, de los ciclistas primero deteniéndose y charlando entre ellos y luego retirándose hacia los autobuses antes de acceder al circuito final de Madrid.

Minutos más tarde de la retirada de los ciclistas y de la suspensión de la carrera, se han producido cargas policiales en el centro de Madrid, con ruidos de pelotazos y carreras. Los manifestantes han utilizado el mobiliario urbano -vallas, señales verticales- para cortar vías y accesos.

Los miles de agentes de Policía y de Guardia Civil encargados de contener a los manifestantes no han podido evitar algunos incidentes. Uno de ellos ha afectado directamente al recorrido final. Un grupo de personas ha saltado las vallas en la zona de Callao, muy próxima a meta. Ha ocupado la calzada por la que tenían que circular los ciclistas y se han producido algunos enfrentamientos con los agentes.

Ampliar Varias personas con banderas de Palestina irrumpen la Gran Vía antes de pasar la etapa 21 de la Vuelta Ciclista a España en Madrid EP

La organización de la Vuelta, muy señalada por los grupos propalestinos por no expulsar al equipo Israel, tomó ayer la decisión de suprimir el paso de Aravaca y acortar la etapa final ocho kilómetros. Este domingo, la organización ya había decidido modificar el recorrido para evitar los puntos más calientes. Luego no ha tenido más remedio que parar a los ciclistas y suspender la carrera.

Los colectivos propalestinos han centrado sus protestas principalmente entre Atocha y el Paseo del Prado. Allí se ha cerrado la 'Fan Zone' por motivos de seguridad y se han producido cargas policiales, según informa ABC.

Durante las tres semanas que dura la Vuelta se han producido decenas de detenciones de manifestantes que interrumpían el transcurso de la carrera. Los momentos más tensos se produjeron en Bilbao, donde se suspendió la etapa, y en Navarra y Galicia, donde tres ciclistas se fueron al suelo como consecuencia de la intervención directa de los manifestantes en la etapa.