Se podía evitar

Aunque ganar el último día tiene su importancia, la última etapa de una gran vuelta suele ser intrascendente. La carrera está ya decidida y el ... paseo final solo es eso, un paseo para coronar a los ganadores.

Que la etapa final no se iba a disputar era algo clarísimo. Me extraña la falta de previsión de los organizadores que debían haber finalizado en la etapa anterior o buscar una alternativa en algún circuito seguro sin entrar a Madrid.

Pero al margen de este triste final, esta Vuelta a España marcada por la polémica merece unas valoraciones deportivas finales.

Vingegaard ha ganado una Vuelta a España que era suya antes de empezar, pero que haya tenido que esperar al último día para asegurar ese triunfo ha sido la gran sorpresa de esta edición.

El danés tiene su tercera grande, pero este triunfo, más que fortalecerle ante sus próximos duelos con Pogacar, muestran su parte más vulnerable, incluso para otros rivales como Almeida, que le ha puesto en apuros.

El año que viene haría bien en ir a buscar el Giro de Italia porque creo que contra el esloveno no tiene nada que hacer. Almeida ha demostrado lo que se ha visto a lo largo de todo el año, ha conseguido su madurez deportiva y ha sido un digno contrincante. Pidcock y su equipo han logrado su objetivo. Para un equipo invitado conseguir un podio es un gran triunfo.

Riccitello, mejor joven, y Pellizzari van a ser corredores a tener en cuenta y los triunfos de Ayuso y sus declaraciones contra su equipo también han sido noticia.

En cuanto a los equipos, UAE ha sido el gran dominador y su estrategia individual le ha proporcionado muchos triunfos y un buen segundo puesto.

Todos los demás equipos World Tour, y han sido muchos, no han conseguido esa victoria. Se van con un suspenso de esta Vuelta.

Finaliza una Vuelta que empezó en Italia pasó por Francia y terminó en España pero que ha estado marcada por lo que está sucediendo en Palestina.