Mundiales de ciclismo Valverde: «No podía fallar a toda la selección» Valverde, con la medalla de oro / AFP El ciclista murciano se mostró muy emocionado tras lograr el oro mundial y destacó que sus compañeros hicieron «un trabajo de 10» COLPISA Madrid Domingo, 30 septiembre 2018, 17:37

Alejandro Valverde, nuevo campeón del mundo de ciclismo, se mostró eufórico tras lograr el oro mundial. «Estoy muy orgulloso del equipo, ha estado de 10, todos lo han hecho muy bien» destacó. El ciclista explicó como vivió el final de la prueba, donde terminó de imponerse a sus rivales. «En el ultimo kilómetro he pensado que tenía que estar ahí. Y cuando he visto que quedaban 300 metros he arrancado. Sabía que era mi oportunidad y no podía fallar a toda la selección. Estoy muy emocionado», declaró.

Valverde quiso dedicar al victoria a sus compañeros de selección y a sus seres queridos. «Esta victoria es de toda la selección, de toda la gente que me quiere, y es increible para mi», explicó muy emocionado.

Se trata de una victoria muy especial para el español, que se había quedado cerca del oro mundial en seis ocasiones, sumando dos platas y cuatro bronces. «Había estado cerca y por fin lo he podido conseguir. Estoy sin palabras, no me lo creo todavía. Es la mejor victoria de mi carrera.», dijo.