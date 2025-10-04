Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Amondarain, Eraso y Ostolaza escuchan a Santesteban en su comparecencia para anunciar su retirada. Morquecho

Aquel Giro de la Emilia

Las compañeras le deseamos lo mejor y esperamos tenerle cerca, porque todavía tenemos mucho que aprender de Ane

Usoa Ostolaza

Sábado, 4 de octubre 2025, 08:00

Comenta

Ane siempre ha sido un modelo para mí. Tengo 27 años y cuando era pequeña mi referente era lo que veía a mi alrededor. Los ... chicos tienen muchos en la televisión en todos los deportes, pero nosotras no. Y, junto a mis padres, Ane ha sido quien me permitió poder soñar con el mundo del deporte. Como Joane Somarriba en su momento, tener a una ciclista vasca como Ane es clave para quienes vienen por detrás.

