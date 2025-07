Healy, brillante en la Itzulia y reluciente en el Tour

Harold Tejada declaró antes de tomar la salida en Bayeux que conocía el secreto de «la etapa más rompepiernas de la historia del Tour» en ... palabras de su director Prudhomme. El colombiano del Astana lo veía claro: «Si Van der Poel coge la escapada, el triunfo estará delante; si se queda en el pelotón, atrás». Mantenerse al lado del neerlandés no le bastó para ganar.

Ben Healy sabe tanto como el corredor de Astana y demostró mejores piernas. Porque hay que tenerlas para llegar a meta con cuatro minutos de adelanto sobre el horario más rápido previsto por la organización y a una velocidad media de 45,8 km/hora. No era un recorrido llano. Todo lo contrario. Cinco puertos de tercera y uno de cuarta. Un sube y baja sin tregua con los termómetros rozando los 30 grados.

El trazado presentaba el sexto desnivel acumulado más alto de la presente edición con 3.550 metros, por encima de los 2.950 del día que terminarán en el Mont Ventoux. Solo dos etapas alpinas -La Loze (5.450) y La Plagne (4.500)-, dos pirenaicas -Superbagnères (4.950) y Hautacam (3.850)- y la del Macizo Central -Mont Doré (4.450)- superan a la de la Suiza normanda.

La sucesión de repechos no frenó al vencedor de etapa de la última Itzulia en Gernika. Empleó la misma fórmula. Filtrado en una escapada de postín, atacó a 42 kilómetros de la meta en una zona de toboganes. En Gernika, sobre un terreno similar, esperó menos. Inició la cabalgada a 50 de la llegada. El resultado fue idéntico. Son sus dos triunfos de la presente temporada, igual de brillantes.

Viajaba en una escapada de postín con Van der Poel, que recupera el maillot amarillo, Simmons y Storer, autores de una acción estéril de contraataque, Barta, el adivino Tejada, Dunbar y Simon Yates. Cuando ataca Healy hace falta mucha fuerza para llegar a la altura de su rueda trasera. No la había.

Heterodoxo sobre la bici

Carece de un estilo depurado sobre la bicicleta. No lo necesita. «Fue mi padre el que me llevó a unas carreras locales. Me gustó lo que vi y luego me ayudó a seguir corriendo. Así empecé, en casa. Comencé en la categoría sub-16 y no empecé a salir al extranjero hasta juveniles. Mi primera carrera fuera de casa fue la Bizkaiko Itzulia como júnior».

Tiene 24 años y uno más de contrato con EF. Le dirige el irundarra Juanma Garate. Llama la atención que corra como irlandés pese a haber nacido en Inglaterra. «Mi padre es irlandés y mi madre, inglesa. Nací y crecí en el Reino Unido, pero llegó un momento en que tenía que tomar esta decisión y elegí representar a Irlanda. Estoy orgulloso de haberlo hecho. Esa es la razón por la que corro por Irlanda».

Pogacar y UAE dejaron hacer a una escapada que les interesaba principalmente por la posibilidad de que Van der Poel y Alpecin recuperaran el maillot amarillo. El agotamiento del neerlandés y el acelerón final del Visma casi frustran el plan. El ganador de la Milán-San Remo y de la París-Roubaix es líder por un segundo. «Perderé el amarillo el miércoles en la crono», predijo el martes. Lo que no dijo es que volvería a vestirlo el jueves.