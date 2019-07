Tour de Francia Egan Bernal: «¿Fiesta esta noche? Eso espero» Egan Bernal, en el podio con el maillot amarillo. / AFP Caleb Ewan logró la victoria en la última etapa ganando un esprint frenético COLPISA / AFP Madrid Domingo, 28 julio 2019, 22:23

«¿Fiesta esta noche? Eso espero. Quiero disfrutar con mi familia, ellos lo merecen», señaló Egan Bernal, este domingo en los Campos Elíseos de París tras convertirse en el primer colombiano que gana el Tour de Francia. «Es increíble, no sé qué decir. Gané el Tour, pero sigo sin creérmelo. Necesito un par de días para asimilar esto. Vi a mi familia y sólo quería abrazarlos. Es una felicidad que no puedo describir», dijo el ciclista de 22 años.

En un espectacular anochecer en la famosa avenida parisina, Bernal tomó el micrófono y habló al público en inglés, italiano, francés y español. «Gracias a todo mi equipo, gracias G (Geraint Thomas, segundo en la general) por la deportividad y a todos por el apoyo. Hoy soy el chico más feliz del mundo«, señaló la estrella del Ineos en inglés. »Gracias a la Italia porque soy un poco italiano, me ha ayudado a ser lo que soy«, añadió en italiano, haciendo referencia a los dos años que pasó compitiendo allí (2015 y 2017). »Gracias a Colombia, espero que sean mucho más«, añadió en español para júbilo de los cientos de compatriotas que tenía delante, y que pudieron escuchar junto a él el himno del país en los Campos Elíseos. Y finalmente habló en francés: »Gracias por la mejor carrera del mundo y la mejor victoria de mi vida: ¡Viva Francia! ¡Viva Colombia!«.

Antes había subido dos veces al podio, la primera para recibir el maillot blanco de mejor joven y la segunda para recibir el definitivo amarillo. «No tengo muchas palabras, lo siento, no se qué decir, estoy muy contento. No puedo creer que tenga este león en la mano», dijo a la televisión francesa, antes de entregar la popular mascota a su hermano Ronald, de 14 años, recién aterrizado de Colombia. Asimismo, los ramos de flores fueron para su madre Flor y su novia Xiomara. A su lado, emocionado, su padre Germán.

Nada más entrar en meta a Bernal le esperaban sus padres, su hermano, recién aterrizado de Colombia, y su novia Xiomara. «Es solo felicidad. Es nuestro primer Tour de Francia: muchos colombianos lo han intentado, hemos tenido muy buenos ciclistas, tenemos una gran historia en este deporte, hemos ganado el Giro y La Vuelta pero nos faltaba el Tour. Colombia lo merecía», relató e también ganador del maillot blanco al mejor joven.

Justo antes de entrar en París, rodaron al frente del pelotón los cuatro colombianos que participaron en este Tour; Bernal, Rigoberto Urán (7º), Nairo Quintana (8º) y Sergio Henao, que finalizó en el 47º puesto, en una histórica fotografía. «Estoy orgulloso de ser el primer colombiano en ganar el Tour. No sé qué viene ahora. Solo quiero llegar a casa y asimilarlo, porque todavía no me lo creo», dijo.