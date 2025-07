A 700 metros de hacer posible lo imposible

Ante las quejas dirigidas a la organización del Tour de Francia por ubicar dos etapas completamente llanas en fin de semana, Van der Poel atacó ... de salida junto a su compañero Jonas Rickaert y después de 173 kilómetros –a una media de 50 por hora– deseó que la etapa tuviera 700 metros menos. Fue la distancia a meta a la que fue neutralizado, momento en el que se desató la batalla definitiva por la victoria en la penúltima oportunidad clara de que el día se resolviera en un sprint masivo.

Tim Merlier (Soudal), que en ocasiones demuestra una facilidad pasmosa en el kilómetro final y parece que flota de rueda en rueda, se impuso a Jonathan Milan (Lidl-Trek) para desempatar el duelo entre los velocistas. El belga ha cosechado dos triunfos esta edición por una de Milan y otra de Jasper Philipsen (Alpecin), en casa tras su abandono del pasado lunes. También resolvió el empate que había entre los equipos ganadores de etapa. El Soudal suma ya tres –gracias a la contrarreloj de Evenepoel– por las dos del UAE y Alpecin.

La escapada de Van der Poel puede considerarse un acto de heroicidad, una muestra de que las etapas que están predestinadas al sprint pueden tener alternativas si existe el deseo –y las piernas– para ello. Pero el movimiento también puede verse como la del futbolista que hace el sprint consciente de que no va a llegar al balón pero es sabedor de que se va a llevar el aplauso del público. En este caso, todo hay que decirlo, pocas palmadas en la espalda necesita uno de los grandes ciclistas de todos los tiempos, acostumbrado en muchas ocasiones a probar y lograr estas exhibiciones imposibles.

El viento a favor facilitó que Van der Poel y Rickaert rodaran con aparente comodidad. El pelotón dejó hacer y la fuga rozó los seis minutos en el kilómetro 40, la máxima ventaja que una escapada ha tenido en lo que llevamos de Tour.

Estoy buscando amigos

Los kilómetros pasaban y a falta de 70 la renta se ubicaba en los cuatro minutos, empezando a poner nerviosos a los directores del Lidl-Trek, el equipo de Jonathan Milan y, a priori, el favorito para repetir la victoria lograda el sábado. La retransmisión televisiva mostró un mensaje del director del Lidl a sus corredores: «Estoy buscando en el pelotón a amigos que nos puedan ayudar en la persecución... No tiene buena pinta».

El Lidl-Trek estaba encontrado dificultades para reclutar colaboradores que también tirasen del pelotón, lo que hacía plantear varias preguntas: ¿A qué juegan los equipos que no muestran interés en la neutralización pero tampoco hacen amago de entrar en la fuga? ¿A que pasen las etapas y los kilómetros? Una cosa es no seguir el ataque de Burgaudeau y Vercher y otra bien distinta no participar en un movimiento liderado por Mathieu van der Poel. Quien no lo prueba no gana y muchos equipos se marcharán de vacío de este Tour.

Uno-X, Cofidis, Israel, Jayco y Tudor, equipos con pocas opciones al sprint, entraron en la persecución. Hubo intento de abanicos de por medio y Van der Poel fue neutralizado a 700 metros de la línea de meta. No hubo orden en el sprint, los gregarios estaban ya quemados y ahí emergió Merlier para dar la victoria a un Soudal que no fue el que más había asomado la cabeza.