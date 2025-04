Thibau Nys empieza la temporada a lo grande

Joseba Lezeta San Sebastián Domingo, 6 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

Primera carrera del año en carretera y primera victoria. No hay mejor manera de empezar la temporada. Comienzan a salirle imitadores a Tadej Pogacar. Este se llama Thibau Nys, ganador del Gran Premio Miguel Indurain en Estella. Belga, tiene 22 años. Campeón de Europa de ciclo-cross y medallista de bronce en el Mundial, es hijo de Sven Nys, dos veces maillot arcoíris en la especialidad invernal.

Protagonizó un ataque explosivo en la subida al alto de Ibarra, ya dentro de las calles de Lizarra. Con Mollema de guardián en el cuarteto que inició la ascensión con una decena de segundos de ventaja, Lidl-Trek maniobró en las primeras pendientes. Lanzado por Bagioli, Nys aceleró para irse solo, cobrar una pequeña ventaja y hacer valer en el descenso de menos de un kilómetro el dominio de la bicicleta adquirido en sus pugnas con los Van der Poel, Van Aert y compañía en los circuitos de barro y arena belgas y neerlandeses.

Cubierta la temporada de ciclo-cross, Nys ha esperado dos meses para embarcarse en la campaña de ruta. Maxime Monfort, su director en el Lidl-Trek, esperaba este arranque. «No esperamos demasiado pero sí lo mejor. En las dos últimas temporadas, Thibau tuvo muy buenas actuaciones en sus primeras carreras. Demostró que puede competir con los mejores, incluso tras varios meses sin actividad en carretera. No queremos meterle presión, pero no me sorprendería verle a la altura de los favoritos desde el primer momento». Dicho y hecho.

Nys será un corredor a seguir de cerca en la Itzulia a partir de mañana. Su explosividad le permitirá luchar por las victorias de etapa, incluso en recorridos duros, aunque la general no parece a su alcance. De todas maneras, nadie conoce los límites de un ciclista tan joven que también competirá en Amstel Gold Race, Flecha Valona y Lieja-Bastogne-Lieja. El año pasado ya sumó nueve triunfos, varios en pruebas World Tour.

Tras una fuga de salida en la que se incrustó Xabier Isasa (Euskaltel), el pelotón devolvió el orden a la carrera a unos veinte kilómetros de la línea de meta. Daniel Felipe Martínez, ganador de la Itzulia 2022, seleccionó el grupo para Red Bull-Bora en la subida a Eraul, cuyo descenso propició los ataques de Ion Izagirre y Aranburu, quinto al final.

Caída y golpe de Izagirre

Ion Izagirre sufrió un reventón en su rueda trasera, no pudo controlar la bicicleta y cayó a un riachuelo. Llegó a meta con un fuerte golpe en la espalda que requerirá de atención médica.

Gran actuación de Alex Molenaar, neerlandés de 25 años que militó en su día en el Burgos-BH y ha recalado esta temporada en el Caja Rural. Muy activo en el último cuarteto de escapados, formado en el repecho de Muru, resistió en Ibarra la llegada de atrás de hombres fuertes de la carrera para acabar segundo.

Abandonó Isaac del Toro, otro de los ciclistas a los que se espera con interés en la Itzulia, debido a una caída a 70 kilómetros de la llegada. Siguió adelante, pero optó por bajarse de la bici.

