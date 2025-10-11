Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plata para Sara Alonso en la Golden Trail World Series
Pogacar celebra su quinta victoria en el Giro de Lombardía. Afp
Giro de Lombardía

Tadej Pogacar abraza a Coppi

Suma cinco victorias en el Giro de Lombardía, con el añadido de lograrlas de forma consecutiva

Igor Barcia

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:52

Comenta

Fausto Coppi ha tardado 71 años en encontrar un rival a su altura en el Giro de Lombardía. En realidad, a alguien que lo ha ... hecho mejor que Il Campeonissimo. Se llama Tadej Pogacar y desde este sábado es el único en la historia de la clásica de las hojas muertas que ha ganado cinco ediciones consecutivas. Ni Coppi lo logró, ya que a sus cuatro consecutivas hubo que esperar a 1954 para cerrar ese quinteto de triunfos que esta tarde ha alcanzado un esloveno dispuesto a reescribir la historia del ciclismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6

    Acuerdo histórico de Sapa con el Ejército de EE UU. ¿Qué supone para Euskadi y qué consecuencias tiene?
  7. 7 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  8. 8 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  9. 9

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tadej Pogacar abraza a Coppi

Tadej Pogacar abraza a Coppi