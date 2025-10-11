Tadej Pogacar abraza a Coppi

Fausto Coppi ha tardado 71 años en encontrar un rival a su altura en el Giro de Lombardía. En realidad, a alguien que lo ha ... hecho mejor que Il Campeonissimo. Se llama Tadej Pogacar y desde este sábado es el único en la historia de la clásica de las hojas muertas que ha ganado cinco ediciones consecutivas. Ni Coppi lo logró, ya que a sus cuatro consecutivas hubo que esperar a 1954 para cerrar ese quinteto de triunfos que esta tarde ha alcanzado un esloveno dispuesto a reescribir la historia del ciclismo.

Pogacar está a tal nivel que ya los comentarios no se centran en si podrá ganar o no, sino cuando dejará atrás a sus rivales. Hoy lo ha hecho a 36 kilómetros de meta, en la subida al passo di Ganda, después de un gran trabajo de sus compañeros de UAE, en especial un Majka que se retiraba del ciclismo y un Jay Vine que le ha puesto en bandeja la selección definitiva. Y ahí, a 5,5 kilómetros del alto, Pogacar ha dejado atrás a un Evenepoel que se está teniendo que acostumbrar a la misma imagen, la del maillot arcoíris escapándose y él tener que picar piedra para ser el mejor de los mortales tras el intratable esloveno.

A Pogacar se le ve feliz con los retos, y hoy, además de alcanzar a Coppi, también se ha convertido en el primer corredor en encadenar Mundial y Lombardía en dos años consecutivos. Nadie había ganado dos veces de forma seguida con ese maillot, hasta que ha llegado el esloveno para hacerlo. Y tiene 27 años... Pero es que sus números asombran. La de hoy es su 20ª victoria de 2025 y la 108 de su carrera deportiva. Y estas dos últimas campañas se ha convertido en un ciclista casi imbatible en las pruebas de un día. Dejando al margen las grandes vueltas, Pogacar solo se ha quedado fuera del podio estos dos años en una prueba de un día cada temporada, y casualmente la misma, el GP de Quebec. En 2024 fue séptimo y en 2025 el 29º. En el resto de pruebas de un día que ha corrido este curso, Pogacar ha ganado ocho, ha sido segundo en tres y tercero en una, esa Milán San Remo que se le resiste y a la que volverá a intentar ganarla. En 2025, ganó seis clásicas y volvió a ser tercero en la Clasiccissima.

Y otro dato más de su trayectoria. Su quinto Lombardía le coloca como el tercer corredor de la historia con más monumentos. Suma 10, solo por detrás de Eddy Merckx, que tiene 19, y Roger De Vlaeminck, con 11, después de una temporada en la que ha hecho podio en los cinco, con victorias en Lombardía, Lieja y Flandes, segunda plaza en Roubaix y tercera en San Remo. Además del Mundial, el Europeo, el Tour de Francia...