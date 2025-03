Pogacar y su histórica victoria en la Strade Bianche

El arcoíris combina a la perfección con el paisaje de postal de la Toscana. El azul del cielo, el verde de los campos, el blanco ... del sterrato por donde circula la Strade Bianche y Tadej Pogacar con su maillot multicolor son la combinación perfecta para una carrera donde también el campeón esloveno se ha empeñado en hacer historia. De una tacada se ha convertido en el primer corredor con el maillot de campeón del mundo en ganar en la Piazza del Campo de Siena, el primero en defender con victoria el dorsal número 1 y el primero en igualar los tres triunfos en la Strade de Fabian Cancellara.

Nada se le resiste a Pogacar, que además ha tirado de épica para ganar después de sufrir una dura caída a falta de 50 kilómetros. Su imagen con el hombro, el codo y la pierna ensangrentadas contrastaba con la actitud de ganador insaciable que volvió a exhibir en los 20 kilómetros finales, donde sentenció con uno de sus ataques demoledores a un Tom Pidcock que era el único que había intentado plantarle cara.

Pero a Pogacar nada le frena en su colección de victorias. Ni siquiera esa salida de la carretera que por un par de segundos dejó sin respiración a los aficionados al ciclismo. «Habré pasado por esas carreteras unas 20 veces, pero entré demasiado rápido, cometí un error y me fui al suelo. Cuando me levanté no sabía bien cómo estaba, pero por fortuna sólo son heridas y no hay nada grave», explicó después Pogacar respecto a su accidente. Hasta entonces, UAE había manejado a su antojo la Strade, forzando el ritmo para su jefe y rompiendo la carrera para que Pogacar se fuera hacia la cabeza en compañía de Pidcock para alcanzar a Swift y formar un trío de líderes. En ese descenso, a 50 kilómetros, el británico fue el único en salvar sin problemas la caída, ya que Swift, del Ineos, tuvo que echar pie a tierra y perder terreno.

Pogacar, una vez comprobado que todo estaba en orden, se lanzó en pos de Pidcock, alcanzarle y aplazar lo que era inevitable. Su ataque sucedió a falta de 18 kilómetros, en el sector 15 de sterrato. Sentado, comenzó a forzar el ritmo mientras su rival hacía todo lo posible para seguir su estela, algo imposible. El maillot arcoíris se abría paso entre la marea de aficionados que jalonaban las colinas toscanas, las diferencias se dispararon y en las calles de Siena, Pogacar tuvo tiempo de chocar las manos con los niños de su equipo ciclista y celebrar que ya ha hecho historia en la Strade Bianche.

Por detrás, en la clasificación de los mortales, Pidcock defendió su segunda plaza a minuto y medio del esloveno ante el ataque de Tim Wellens, que completó el dominio del UAE en la carrera y en el podio. Y quinto fue un Pello Bilbao que ha comenzado la temporada de muy buena forma y unió el tercer puesto en el Tour del UAE con su resultado en Siena, a 4,19 de Pogacar tras no poder aguantar en los kilómetros finales el ataque de Hiley, cuarto en meta.