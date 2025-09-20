Pogacar inicia en la contrarreloj el doble asalto al arcoíris

Tadej Pogacar, en un entrenamiento en el circuito del Mundial de contrareloj en Kigali

Si Tadej Pogacar ha decidido tomar la salida en la contrarreloj individual de los exóticos Campeonato del Mundo que comienzan este domingo en Kigali (Ruanda) no es para adquirir rodaje con vistas a la prueba de fondo en ruta, donde defenderá título el domingo que viene. Ha ojeado el libro de ruta, ha visto la oportunidad y quiere ganar tanto esta tarde como dentro de ocho días.

Además quiere hacerlo ante Remco Evenepoel, vencedor de las dos ediciones anteriores del Mundial y consumado especialista. Son los dos favoritos indiscutibles, aunque Jay Vine haya demostrado un excelente momento de forma en la Vuelta a España, donde estuvo a punto de superar en la contrarreloj de Valladolid a Ganna, principal ausente en la cita africana.

El recorrido favorece sobre el papel a Pogacar. El circuito de 40,6 kilómetros incluye cuatro ascensiones de cierta entidad: dos pasos por Nyanza (2,4 kilómetros al 6% de pendiente media en el primero y 6,6 km. al 3,5% en el segundo), Peage (1,9 km. al 6,6%) y Kimihurura (1,3 km. al 5,9%), punto donde estará ubicada la línea de meta a 1.472 metros de altitud. La salida se da a 1.520 metros.

Si Pogacar no está considerado un contrarrelojista como tal se debe a su inagotable abanico de virtudes, de tal magnitud que es imposible encasillarle en un solo apartado. Ha ganado contrarrelojs, incluso en el Tour de Francia, y este trazado le va como anillo al dedo, por lo que intentará vestirse su primer arcoíris.

También Evenepoel puede pedalear rápido en terrenos ascendentes. Ahora bien, es posible que la sucesión de ascensiones se le atragante hasta cierto punto. Tras su retirada en el Tour de Francia, reapareció en el de Gran Bretaña, donde se reencontró con el triunfo en la quinta etapa.

Pogacar, en su vuelta a la competición, no venció ni en Quebec ni en Montreal. Ahora bien, cedió la victoria a su compañero McNulty en la segunda de sus apariciones, clara muestra de su buen estado de forma. Parece haber encontrado la frescura extraviada la última semana de la ronda gala.

Iván Romeo, campeón del mundo sub-23 el año pasado, se codea esta vez con los grandes. Lo tendrá más complicado para brillar Raúl García Pierna. También están en la línea de salida Primoz Roglic, Stefan Küng, Bruno Armirail, Mattia Cattaneo y Luke Plapp. A falta de los Ganna, Affini y Tarling, la pelea por el bronce se presenta cerrada.

La prueba contrarreloj masculina comienza a las 13.45 horas y la ofrecen en directo tanto Teledeporte como Eurosport a partir de las 14.30.

Unas horas antes, a las 10.00, la prueba femenina élite de contrarreloj dará el pistoletazo de salida a los Mundiales y otorgará el primer maillot arcoíris. El recorrido de 31,2 kilómetros también es quebrado y acaba en el mismo lugar que el de los hombres.

La suiza Marlen Reusser, integrante del Movistar, vuelve a la competición tras abandonar el Tour en la primera etapa. Notable rodadora, domina la modalidad. Demi Vollering, Dyggert, Van der Breggen, Niewiadoma, Henderson, Labous y Kerbaol aspiran asimismo a la victoria y a las medallas.

Laboral Kutxa tiene una corredora en la lista de participantes, la ucraniana Yuliia Biriukova. España presenta a la catalana Mireia Benito.