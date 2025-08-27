Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Peio Arreitunandia, en una imagen de sus tiempos de ciclista profesional. DV
Ciclismo

El exclista mutrikuarra Peio Arreitunandia fallece a los 51 años

Militó nueve temporadas en el campo profesional en los equipos Euskaltel, Baqué y Barloworld, entre otros

Joseba Lezeta

San Sebastián

Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:50

El ciclismo guipuzcoano lamenta el fallecimiento del corredor mutrikuarra Peio Arreitunandia a los 51 años. Una enfermedad se lleva a este exprofesional que debutó con ... Euskaltell-Euskadi en 1999 y desarrolló una carrera de ocho temporadas en la máxima categoría. Tras dos campañas en el conjunto naranja, continuó en las filas del Castanhede y del Carvalhelos portugueses, en 2004 recaló en el Baqué y puso fin a su trayectoria en el Barloword sudafricano. Era padre de un hijo.

