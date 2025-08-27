El exclista mutrikuarra Peio Arreitunandia fallece a los 51 años

El ciclismo guipuzcoano lamenta el fallecimiento del corredor mutrikuarra Peio Arreitunandia a los 51 años. Una enfermedad se lleva a este exprofesional que debutó con ... Euskaltell-Euskadi en 1999 y desarrolló una carrera de ocho temporadas en la máxima categoría. Tras dos campañas en el conjunto naranja, continuó en las filas del Castanhede y del Carvalhelos portugueses, en 2004 recaló en el Baqué y puso fin a su trayectoria en el Barloword sudafricano. Era padre de un hijo.

Formado en las filas del Atxukale de Mutriku, perteneció a la misma generación de los hermanos Osa. Coincidió con ambos tanto en las categorías inferiores -con el maillot del Colchón Laxy- como posteriormente en el campo profesional. Era un año menor que Aitor y uno mayor que Unai.

En su palmarés figuran tres victorias, la más destacada en la tercera etapa de la Euskal Bizikleta de 2005, finalizada en el Santuarioi de Oro en Murgia. Aquel día superó a Fabian Jeker. Militaba entonces en el Barloworld. También venció en una etapa de la Vuelta a Portugal de 2003 y en otra de la Vuelta a Murcia por delante de Koldo Gil, con quien llegó escapado.