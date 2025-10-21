Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los jugadores bidasotarras no podían ocultar la decepción por la oportunidad desperdiciada al final del partido. Fernando de la Hera
Balonmano

Otro partidazo del Irudek Bidasoa sin premio

Los irundarras entraron a los diez últimos minutos con cuatro goles de renta y el Flensburg remontó con un parcial de 0-6

Iñigo Aristizabal

Martes, 21 de octubre 2025, 23:45

Comenta

Una mezcla de lamento y orgullo invadió Artaleku al acabar el partido entre el Irudek Bidasoa Irun y el Flensburg-Handewitt, con 32-33. Lamento ... porque pudo caer el líder de la Bundesliga y orgullo también por eso, por haber plantado cara a un equipo tan potente. No sólo plantar cara, sino incluso tenerle contra las cuerdas en el 30-26 del minuto 50. Pero al campeón de las dos últimas European Leagues no le tembló el pulso y remontó para ganar y seguir líder del grupo A.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  2. 2 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  3. 3

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  4. 4 Un nutricionista explica por qué el zumo de naranja no es sano: «Es un tema que suele sorprender a la mayoría»
  5. 5 Las patatas vascas que enamoran a Mercadona: las vende por toneladas y este año ha encargado una cifra récord
  6. 6 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  7. 7

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  8. 8

    «El edificio se verá de verdad en unos meses, cuando crezca la vegetación»
  9. 9 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  10. 10 A la espera de la lluvia para el golpe de setas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Otro partidazo del Irudek Bidasoa sin premio

Otro partidazo del Irudek Bidasoa sin premio