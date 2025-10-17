Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Julen Mujika, durante un entrenamiento en Artaleku. F. DE LA HERA
Balonmano

El Irudek Bidasoa confía en su mejor versión para plantar cara al Barça

La última vez que el conjunto irundarra puntuó en la cancha culé data de 1995, cuando ganó la Liga

Iñigo Aristizabal

Viernes, 17 de octubre 2025, 02:00

El Irudek Bidasoa Irun afronta de forma consecutiva dos retos mayúsculos. El próximo martes recibirá al Flensburg-Handewitt, ganador de las dos últimas European League y vigente líder de la Bundesliga, y hoy (21.00, Teledeporte) visitará al Barça, un equipo de tremendo potencial que no necesita presentación.

Treinta veces ha jugado el equipo irundarra en el Palau Blaugrana desde la creación de la Liga Asobal y en veintisiete ha vuelto derrotado. La última vez que rascó algo fue el 25-25 de 1995, clave para acabar siendo campeón, y en los dos cursos anteriores sí que consiguió sendas victorias.

Ha habido muchas ligas en las que el Barça no ha perdido ningún punto en casa, pero en la última sí que empató ante el Logroño y perdió frente al Granollers. Esos partidos enseñan el camino al Irudek Bidasoa Irun, que además está invicto esta temporada, con siete victorias y un empate sumando liga y competición europea. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No.

Los dos equipos viajaron ayer, desde Rumanía el Bidasoa y desde Macedonia del Norte el Barça, por lo que no han tenido apenas tiempo para preparar el partido, un clásico de la Liga Asobal en el que los irundarras quieren cambiar la tendencia de tantos años.

