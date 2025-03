Imanol Álvarez: «La Copa nos motiva especialmente»

El Super Amara Bera Bera se encuentra a las puertas de una de las citas más importantes de su temporada. Desde el viernes se disputa ... en Granollers la fase final de la Copa de la Reina. Un título que las donostiarras esperan levantar por tercera vez consecutiva en la final del domingo. Imanol Álvarez tiene claro que es «una competición que a nosotros nos motiva especialmente. Nos gusta mucho vivir ese ambiente».

Tras encadenar tres derrotas consecutivas en liga, el equipo «llega con ganas, pero un poco dolido. Tres derrotas seguidas no es habitual, no es normal en Bera Bera. Sobre todo la última fue bastante dura. El equipo no ha vuelto a competir desde el día de Elda, que fue un muy mal día. Pero creo que nos ha venido bien la semana internacional y el cambiar ahora de competición», confiesa el ermuarra.

La Copa es una de las citas más esperadas del curso. «Es una competición muy bonita para vivir desde dentro si eres capaz de controlar un poquito los nervios», apunta Álvarez, a quien no le importa cargar «con la vitola de favoritas. Lo importante es sentirnos bien, salir un poco de esa dinámica mala de resultados y volver a generar confianza. Me imagino que todo el mundo pensará que es un buen momento para atacar al Bera Bera, pero saben también que estas competiciones son algo diferente».

El primer paso será ganar en cuartos de final el viernes (16.00 horas) al Rocasa Gran Canaria. Para el técnico «será muy importante como llegamos mentalmente a ese primer partido. Jugar contra Rocasa es un clásico. Tiene jugadoras veteranas, es un buen equipo y es verdad que en los últimos partidos de Liga no han estado tan bien, igual que nosotras, pero como cualquiera de los rivales, allí va a ser muy duro».

Ninguna jugadora quiere perderse un torneo así. «Ninguna va a decir que está lesionada, todo el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere salir, todo el mundo quiere participar y eso es bueno también para el entrenador. Por suerte están todas bien. Además nos llevamos a una tercera portera, Naroa Zarabala, del segundo equipo», apunta.