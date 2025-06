Cada vez que juega el Amets Saski es un All Star

«¡Mira el aro, mira el aro!» Lidia se desgañita desde la banda para que cuando tenga el balón Markel vea que tienen opción de ... tirar a canasta. Algo que se puede observar en cualquier partido de baloncesto que se disputa un fin de semana cualquiera en toda Gipuzkoa y por supuesto en los entrenamientos, desde los más pequeños hasta los séniors. Sin embargo este partido es especial porque siempre que salta a la pista el Amets Saski, hay algo diferente. No son los Globertrotters, ni los Lakers. Quizá sean mucho más. Cuando pisan el parqué, hay un All Star.

Bajo el calor abrasador de una tarde de inicio de verano en el polideportivo de Altza, donde generaciones desde aquel inolvidable Juven copaban las tres pistas y el módulo anexo, el Amets Saski juega un partido ante el alevín y cadete femenino del Askatuak. Lidia Rodríguez y Eider Vegas son las entrenadoras del equipo, el único en Gipuzkoa para personas con discapacidad intelectual y problemas cognitivos. «Yo me dedico más al tema puramente deportivo», comenta Lidia, «mientras que Eider es pedagoga y trabaja con ellos más en ese ámbito».

Cuando a la entrenadora del Amets Saski del Askatuak se le pregunta qué tal se lo pasan los chicos y chicas jugando, esboza una sonrisa de orgullo y de satisfacción. «Muy bien, lo disfrutan mucho. Para ellos el tener ya la opción de jugar y tener partidos de este tipo inclusivos o algún torneo que va saliendo más en su ámbito del deporte adaptado, para ellos ya es mucho». Lidia Rodríguez dice que desafortunadamente «no hay muchos torneos para ellos o en su ámbito» pero intentan que los jugadores y jugadoras puedan experimentar lo que van aprendiendo en los partidos.

Igualdad, respeto e inclusión

Hay una máxima no escrita en el deporte que dice que hacerse una foto antes de un partido suele traer algo de mal fario al equipo que la propone. No es este el caso, sino todo lo contrario. Porque todos posan con una sonrisa y el pulgar en alto adheriéndose a la campaña Kirolean Errespetuz que lidera EL DIARIO VASCO en colaboración con las instituciones. De hecho, el concejal de Deportes y Vida Saludable Iñaki Gabarain y el Director de Deportes de la Diputación, Roberto Ramajo departieron amistosamente con jugadores, entrenadores y el presidente del Askatuak Iñaki Almandoz, quien este año está celebración al cumplir 50 años de la creación del club. «Campañas como Kirolean Errespetuz son imprescindibles para que el deporte sea consciente de su responsabilidad social y del papel que puede desempeñar en la construcción de una sociedad más justa. Valores como la inclusión, la igualdad y el respeto no solo deben estar en el discurso, sino también en la práctica», cuenta Gabarain justo antes de posar en la foto que decora este reportaje.

En el mismo sentido Ramajo destaca que «desde la Diputación foral de Gipuzkoa abrazamos que el deporte promueva valores. Más allá de que sea simplemente ganar o perder. Hay que aprender a competir, y en este caso hay que aprender a que el deporte promueve, sobre todo, la idea de que nos acerquemos al deporte desde la misma igualdad de oportunidades para todos. Y este equipo de Amets Saski es un claro ejemplo».

Por supuesto, antes de que el balón se lance al aire, bajo la atenta mirada de Adur y Emily, árbitros de la federación guipuzcoana, la rueda de calentamiento es indispensable para ir cogiendo tono y puntería al aro. El partido lo disputan los tres equipos mezclados. Un cinco para cinco de enormes valores. Un All Star de la inclusión, en el que sí, hay canastas, pero todos ganan. «La verdad es que siempre que puede cualquier equipo viene a entrenar con nosotros», asegura Lidia Rodríguez. En este caso los otros entrenadores, Fernando, Aitzol y Vero bajo la batuta de Joserra Galarraga como responsable, están encantados de pasar una tarde con Markel, Javi, Fran, Aitziber y el resto de jugadores del Amets Saski.

«Entrenamos una vez a la semana y el basket es un deporte que es de bastante coordinación y nos viene muy bien en ciertos casos», relata Lidia. La entrenadora indica que «la concentración que requiere el baloncesto les viene muy bien a los chicos para que se mantengan focalizados, hasta ahora la experiencia está siendo muy positiva. De hecho uno de los aspectos donde ponen el foco las entrenadoras del Amets Saski es en enseñarle las partes del juego donde el colectivo es importante. «Se van dando cuenta de que son cinco y que uno contra cinco no hacemos nada, que en todo en grupo es mucho mejor», cuenta Lidia Rodríguez. «Han aprendido a moverse, a jugar en equipo, asegurar un poco, digamos, la canasta y si no lo veo claro tengo cuatro más que me están ayudando con el campo».

Algo que pone en valor el concejal Gabarain. «Proyectos como Saski Amets, una escuela de baloncesto inclusiva, refuerzan ese compromiso, ofreciendo a personas con discapacidad cognitiva la oportunidad de participar, disfrutar y crecer a través del deporte. Desde el Ayuntamiento, apoyamos firmemente iniciativas como esta, que demuestran que el deporte puede y debe ser una herramienta poderosa para la integración, la convivencia y el desarrollo personal», concluye el concejal de deportes del consistorio donostiarra.

Y como esto es baloncesto y aquí se juega con triples, Lidia manda un mensaje a la comunidad guipuzcoana del deporte de la canasta sin que importe que sea un equipo de chicos, chicas o de cualquier categoría. «Animamos a todo el mundo que quiera hacer un entrenamiento o partido con nosotros que estaríamos encantados. Creo que supone una experiencia muy buena para todos los chicos y chicas que juegan contra nosotros. Ahí está el reto». Pues eso, esto es un deporte para valientes y con puntería así que solo hay que ponerse en contacto con el Askatuak.