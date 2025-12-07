Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
La exjugadora del IDK Lola Pendande lanza sobre María Eraunzetamurgil, este domingo en Girona.

La lógica se impone y el IDK demuestra el baloncesto que tiene

Las de Ibaeta caen en la cancha del líder (71-60), se sobreponen a una desventaja de 24 puntos y termina llamando a la puerta del Girona

Raúl Melero

San Sebastián

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:26

Le llegó uno de los partidos más difíciles del año al IDK Euskotren en el peor momento posible. Después de una jornada intersemanal –el miércoles ... jugó en Lugo– y con la baja de Lara González dejando la rotación de las guipuzcoanas en nueve jugadoras. Con lo cual, la misión imposible que era derrotar al Spar Girona en su pista, se volvió más imposible si cabe. El IDK entró bien al partido, aguantó siete minutos y después tuvo que abrir el paraguas por el vendaval de juego y puntos del Spar Girona que puso una máxima de 24 puntos, 44-20, a poco de llegar al descanso del choque. En ese momento la mente de las jugadoras necesita resetear y eso es lo que ocurrió. Por ello en la segunda mitad el resultado fue 25-36 favorable a las de Ibaeta. Consuelo insuficiente, quizá, para algunos pero que no debe caer en saco roto. Perdiendo casi por treinta puntos, lo más fácil es dejarse llevar y el IDK hizo todo lo contrario.

