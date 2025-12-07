La lógica se impone y el IDK demuestra el baloncesto que tiene

Le llegó uno de los partidos más difíciles del año al IDK Euskotren en el peor momento posible. Después de una jornada intersemanal –el miércoles ... jugó en Lugo– y con la baja de Lara González dejando la rotación de las guipuzcoanas en nueve jugadoras. Con lo cual, la misión imposible que era derrotar al Spar Girona en su pista, se volvió más imposible si cabe. El IDK entró bien al partido, aguantó siete minutos y después tuvo que abrir el paraguas por el vendaval de juego y puntos del Spar Girona que puso una máxima de 24 puntos, 44-20, a poco de llegar al descanso del choque. En ese momento la mente de las jugadoras necesita resetear y eso es lo que ocurrió. Por ello en la segunda mitad el resultado fue 25-36 favorable a las de Ibaeta. Consuelo insuficiente, quizá, para algunos pero que no debe caer en saco roto. Perdiendo casi por treinta puntos, lo más fácil es dejarse llevar y el IDK hizo todo lo contrario.

Lo tuvo todo en contra, el día, el rival, el arbitraje, la ausencia de Lara y aún y todo dio la cara. No es muy normal tirar 14 tiros libres menos que el rival y es que lo peor de todo es que en un encuentro sencillísimo haya tantos errores arbitales. Casi todo en contra de las guipuzcoanas. Unos pasos clamorosos de Pendande, faltas no pitadas a Ariztimuño, María que no puede ni pivotar... demasiado.

Jocyte y Mariam Coulibaly pusieron al Girona con el partido en franquía, 26-11 (min. 12), y a partir de ahí el IDK tuvo que ir poco a poco. Le llegó la inspiración tras el descanso. Robinson y Rosó Buch conectaron desde fuera y Faye se hizo enorme dentro, siendo una pesadilla para Coulibaly. Fue, la verdad, un gustazo ver jugar sin miedo a las de Azu, multiplicándose y haciendo que el líder persiguiera sombras en defensa. Buch anotó cinco puntos para acercarse hasta nueve puntos, 69-60. Hasta ahí llegó a 55 segundos del final.

No se pudieron repetir los éxitos de Salamanca y Alcantarilla, donde Perfumería Avenida y Jairis hincaron la rodilla ante las de Ibaeta. Quizá por eso el equipo gerundense estaba avisado que no podía dejar nada que llevarse a la boca al IDK y desde el inicio quiso poner tierra de por medio.

Tan buena ha sido la puesta en acción de las de Azu Muguruza que incluso con dos derrotas en una semana, el IDK Euskotren sigue en las primeras posiciones de la tabla y aventaja en tres partidos al último que hoy tendría billete para la Copa de la Reina. El futuro inmediato de las de Azu Muguruza pasa por dos encuentros en casa, ambos asequibles ante Leganés y Cadí La Seu, y terminará el año en la pista del Gernika. Es posible que pueda dejar sentenciado el billete para la Copa en este 2025.