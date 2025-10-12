El IDK Euskotren no aguanta el pulso ante el Valencia Basket

El IDK Euskotren ha caído esta mañana ante el Valencia Basket (69-54) en el primer partido del femenino taronja en el Roig Arena ante ... más de 5.000 personas. Las de Azu Muguruza plantaron cara a uno de los equipos más poderosos de la competición y fueron capaces de poner en apuros a un conjunto al que le costó encontrar su mejor versión, pero que cuando conecto con ella en el ecuador del tercer cuarto no dio opción al cuadro de Ibaeta. Una derrota donostiarra con pinceladas positivas, como los 19 puntos anotados por Faye o los 13 de Robinson, y la garra reboteadora de María Eraunzetamurgil y Yvonne Ejim.

El primer balón al aire del Roig Arena fue para el IDK Euskotren, pero salió el conjunto local dispuesto a eclipsar en el día del estreno y fue Raquel Carrera la encargada de anotar la primera canasta en juego. Despegaron las valencianas con un 6-0 de parcial inicial, pero dos canastas de Ejim, alternando con Eraunzetamurgil en la posición de tres, provocando cambios defensivos en el rival, metió a las de Muguruza en el partido. El IDK supo cortar la hemorragia de puntos naranjas inicial con una muy buena defensa que impedía a las locales encontrar buenos lanzamientos.

Khadija Faye y Paige Robinson se sumaron al ataque y provocaron el empate, 8-8. Rubén Burgos se vio obligado a parar el tiempo ante la falta de fluidez de las suyas buscó reconducir la situación, y lo consiguió. El Valencia Basket salió enchufado tras la pausa, recuperó la ventaja y consiguió correr y desajustar al IDK, con canastas fáciles como la de Iagupova que cerró el primer cuarto 18-10.

A un triple de Valencia para empezar los segundos 10 minutos respondió Remenarova. Las de Ibaeta tenían problemas para anotar y las locales se escaparon en el luminoso hasta llegar a doblar, 24-12. Pero reaccionó a tiempo el IDK. Faye, Eraunzetamurgil, y Robinson fueron acortando distancias, y un canastón de la estadounidense con pasaporte ugandes, seguida de una penetración de Lara González terminaron de poner en apuros a Valencia, 28-24. Una de las fortalezas fue que el IDK sólo perdió dos balones en la primera mitad ante un equipo que no perdona las segundas oportunidades, las naranjas perdieron siete. Dos tiros libres de Faye, y una canasta seguida de la senegalesa aprovechando un rebote consiguieron ponerse a uno antes del descanso, 29-28.

Tras el paso por vestuarios Robinson puso a las suyas por delante en el luminoso por primera vez, 29-30. Arrancó muy igualado el tercer cuarto, con el IDK aguantando muy bien el pulso al ganador de la Liga Femenina Endesa los últimos tres años. Faye, igual que sucedió en el primer partido de liga, destacó en ataque. La pívot puso el 35-39 desde la línea de tiros libres y una canasta de Remenarova amplió la ventaja 39-41, pero a partir de ahí cambió el partido. Dos triples consecutivos del Valencia llevaron a Azu Muguruza a parar el cronómetro.

El conjunto taronja se empezaba a encontrar más cómodo, acercándose a su mejor versión. Con una defensa mucho más dura empezaba a robar balones. La entrenadora donostiarra trató de desconectar a las locales, pero no lo consiguió. El IDK se atascó en ataque, y sus pérdidas se multiplicaron, 6 en el tercer periodo, lo que el rival aprovechó para firmar un parcial decisivo que cerró Jump, 55-43.

Restaban los últimos diez minutos, que arrancaron con dos canastas de Buch y de Faye, pero el IDK parecía ya no tener opciones. Un triple de Robinson, el único de las guipuzcoanas en todo el encuentro, acercó a 10 a las donostiarras, pero fue la última canasta visitante. El Valencia Basket había pisado el acelerador y no frenó hasta el pitido final, 69-54.