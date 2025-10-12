Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Más de 5.000 personas en el partido entre Valencia Basket e IDK Euskotren. FEB

El IDK Euskotren no aguanta el pulso ante el Valencia Basket

Más de 5.000 espectadores acuden al primer partido del femenino taronja en el Roig Arena frente a las donostiarras

Iris Moreno

Iris Moreno

San Sebastián

Domingo, 12 de octubre 2025, 14:42

El IDK Euskotren ha caído esta mañana ante el Valencia Basket (69-54) en el primer partido del femenino taronja en el Roig Arena ante ... más de 5.000 personas. Las de Azu Muguruza plantaron cara a uno de los equipos más poderosos de la competición y fueron capaces de poner en apuros a un conjunto al que le costó encontrar su mejor versión, pero que cuando conecto con ella en el ecuador del tercer cuarto no dio opción al cuadro de Ibaeta. Una derrota donostiarra con pinceladas positivas, como los 19 puntos anotados por Faye o los 13 de Robinson, y la garra reboteadora de María Eraunzetamurgil y Yvonne Ejim.

