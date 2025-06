La tiradora Hannah Jump cierra la plantilla del IDK

El IDK Euskotren ya tiene sus diez jugadoras para afrontar el proyecto deportivo 2025/26. La última en ser anunciada ha sido la alero británica ... Hannah Jump, (1,80 y 24 años) quien ha jugado cuatro partidos la temporada pasada en la liga de Turquía después de haber tenido una buena experiencia en la universidad de Stanford, en Estados Unidos. Es la jugadora de la historia que más lanzamientos de tres puntos ha anotado en dicha universidad con lo que está claro el perfil con el que llega a la capital guipuzcoana: Jump, aunque su apellido en inglés significa 'saltar', es una excelente tiradora. Azu Muguruza tiene ya a sus diez pupilas con las que empezará a trabajar a mitad del mes de agosto para que la temporada sea lo más exitosa posible, con una clara mezcla de experiencia y juventud que esperemos sea un cóctel bien marinado.

Así las cosas, repiten tres jugadoras de la temporada pasada: María Eraunzetamurgil y Rosó Buch, más la renovada Lara González que ejercerán de núcleo importante y de confianza de Azu Muguruza. Las jugadoras que les tocará hacer un trabajo extra de explicar lo que significa el IDK a las nuevas y aportar su conocimiento de la liga. A ellas hay que sumar a la arrasatearra Irene Murua, que llega al club gracias al acuerdo que mantiene el IDK con el Ointxe Arrasate y que vivirá su primera experiencia en la Liga Femenina Endesa Y después han llegado la base vizcaína Itziar Ariztimuño, que ha pasado toda su carrera en el Lointek Gernika y que no necesitará ningún tipo de adaptación, la escolta estadounidense con nacionalidad ugandesa Paige Robinson, la ala pívot checa Veronika Remenarova y dos interiores que por un lado han brillado en sus respectivas universidades pero que el IDK será su primera experiencia en una liga profesional. Son al canadiense Yvonne Ejim y la pívot senegalesa Khadija Faye; más la última en incorporarse Hannah Jump, con una corta experiencia en Turquía donde promedió 5 puntos por encuentro.

La intención de los responsables del cuadro de Ibaeta será no pasar los apuros de la campaña pasada. Han pasado ya un par de meses pero no conviene olvidar que el cuadro guipuzcoano llegó a la última jornada con riesgo de descenso. Ganó en Ferrol y la derrota del Celta en Valencia les dejó en la Liga Femenina Endesa. Este año sin competición europea Azu Muguruza ha querido componer una plantilla sólida, con roles claros, apuestas también y la intención es no pasara apuros. Y si se puede, meter la cabeza entre las primeras de la clase y ver cómo está el equipo para intentar asaltar primero la clasificación para la Copa de la Reina a la que acceden los primeros ocho clasificados al terminar la primera vuelta. El nivel de los rivales sigue subiendo con lo que la exigencia para estar de mitad de tabla hacia arriba va a seguir siendo muy elevado

Las certeza están claras con la pareja de bases, Eraunzetamurgil, Buch y los puntos que tienen en sus manos Robinson, que llega tras ser la cuarta máxima anotadora de la liga alemana. También se espera que Remenarova sea esa interior sólida que aporte puntos, rebotes y visión de juego. A partir de ahí las jóvenes Ejim, Faye y Murua, todas ellas interiores, acometerán su primera experiencia en la Liga Femenina Endesa y por ahí seguro que hay algún peaje que pagar. Sin embargo, viendo los números que han realizado hasta aquí, si continúan con ese nivel no cabe duda e que el IDK va a mirar más hacia arriba que hacia abajo.

Y la última en ser anunciada es una tremenda especialista. Una jugadora que en su periplo universitario ha promediado más de dos aciertos de media desde más allá de la línea de tres puntos. Una jugadora que tendrá sistemas a su disposición para que encuentre lanzamientos liberados y que sabe lo que es ganar la WNCAA con Stanford, en el año 2021 y que ha promediado más diez puntos en sus últimos dos años en la universidad. Una jugadora diferente que atraerá mucho a las defensas rivales y que ello reporta en más espacios para el resto. A partir del próximo miércoles 18 tomará parte en el Euro Basket con la selección de Gran Bretaña. que comparte grupo con España, Suecia y Alemania.