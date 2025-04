«Conciliar es complicado pero lo hemos conseguido»

Ocho equipos han participado, disfrutado, soñado, reido y llorado en la primera Liga de baloncesto de veteranas de Gipuzkoa. Tras una temporada de estreno e ... ilusión, el Saski Axular Beteranak se proclamó campeón en la final four celebrada en el polideportivo Aritzbatalde de Zarautz. Una cita deportiva especial cargada de emoción.

Esta nueva competición partió de las ganas de un gran grupo de mujeres que querían volver a disfrutar de lo mejor de este deporte. Ellas decidieron empezar a entrenar, la mayoría madres que han cambiado este curso el seguir animando desde la grada por ser las encargadas de tirar a canasta. De grabar vídeos de sus hijos a convertirse en las protagonistas en la cancha. De animar ellas a ser ovacionadas.

La final ante el Añorga se convirtió en una fiesta, «lo que han conseguido es impresionante, porque movilizan a tres generaciones. Estaban los aitonas y las amonas, sus parejas y los niños de todas, y eso es espectacular», explica Cristina Gabilondo, su entrenadora. Describe las ganas compartidas entre aquellas para las que ha sido el primer campeonato de su vida, «su primera medalla, con las que llevaban años sin competir y han vuelto a revivir lo que se siente».

Se propusieron tumbar la creencia de que las mujeres, al llegar a una edad, no podemos seguir haciendo deporte en equipo. Van por muy buen camino. En la complejidad del día a día comprometerse con un horario fijo y un grupo puede parecer complicado, lo que lleva a muchas mujeres a optar por deportes individuales con mayor flexibilidad. El éxito de este proyecto y los equipos que han formado la liga pasa por ese trabajo conjunto. «Lo que te aporta el equipo es diferente a cuando vas a correr o a hacer spinning. Es más fácil que encuentres un ratito para irte al gimnasio, pero no para comprometerte como mínimo con otras nueve, uno o dos días por semana, ya que las semanas de partido hemos tenido la oportunidad de entrenar en Aldapeta. Conciliar es complicado pero entre todas lo hemos conseguido», celebra.

Durante todo el curso han disfrutado de la competencia sana, y compartido esa pelea con otras mujeres que están en la misma situación. El Axular llegó a la final contra el Añorga, al que ganó por 39-26. Hondarribi y Zarautz cayeron en semifinales y el resto han vivido desde diferentes perspectivas el resto de la temporada. La mayoría con el sentimiento común de reconexión con una parte de ellas que creían tenían olvidada.

Tan solo el comienzo

Para Gabilondo ha sido su primera experiencia al frente de un banquillo. «Alguna sabía que yo había sido profesional, que soy un poco salsera y que me cuesta decir que no. Me animé a entrenarles para hacer una pachanguita y hasta hoy. Con la ayuda de Mikel Motos, como responsable de baloncesto de Axular y las jugadoras lo hemos conseguido», explica. En su estreno dirigiendo el banquillo tiene claro cuál ha sido el reto más complicado. «La diferencia de nivel ha sido difícil de gestionar. Al entenderlo hemos conseguido superarlo siendo mucho más equipo. Esa gestión de emociones ha sido un reto muy chulo para mi».

El baloncesto les ha vuelto a reunir en torno a una cancha, una canasta y un balón, han demostrado ser capaces de reinventarse y triunfar como equipo, de volver a competir y de ser ambiciosas. La primera temporada ha terminado para el Saski Axular Beterenak, Zast Queens, Arri BKL, Mondragon Unibertsitatea, C.D. Internacional, Añorga KKE, Donosti Dolphins, y Hondarribia Ikasbasket, solo ha sido el comienzo porque todas coinciden en la ambición de querer seguir superando nuevos retos.