Sanz y Terán, campeones en Ordizia

Ainhoa Sanz y Julen Terán se proclamaron este domingo en Ordizia campeones de Gipuzkoa de cross. La fondista urretxuarra, una clásica en lo más ... alto del podio de esta competición, y el eibartarra, que también suele ser un habitual en el territorial de campo a través, no encontraron rivales a su altura en Oiangu, donde se disputó el cross Txindoki en el que también se repartían las medallas guipuzcoanas.

Terán llegó a la meta tras completar los 6.350 metros del recorrido en 19:57, por delante del sub23 Bingen Arambarri (20:12). Sanz, por su parte, necesitó 23:46 en una carrera sobre la misma distancia en la que, en categoría femenina, tan solo hubo tres participantes. Que el cross no atraviesa su mejor momento también es palpable en este tipo de competición en la que los mejores fondistas locales del momento, los que destacan en pista y en ruta, deciden no correr sobre el barro más allá de en citas como, por ejemplo, la que en enero se vivirá en Elgoibar.

Este domingo, en Lagoa (Portugal), Martín Segurola (sub23) y Ander Aramendi (sub20) representarán a la selección española en el Europeo de campo a través.

Arrospide baja de 2h12

Iraitz Arrospide concluyó en la 43ª posición en el rápido maratón de Valencia. El fondista villabonatarra completó los 42,195 kilómetros en 2h11:52, su mejor registro desde las 2h10:59 que marcó también en Valencia en 2019. «Iba con energía, pero en los últimos dos kilómetros me han empezado a fallar los gemelos», aseguraba el txuri-urdin.

Chakib Lachgar, que tras el ecuador de la carrera proyectaba un crono cercano a las 2h07 y que iba en el grupo en el que corrían los mejores españoles, acabó retirándose en el kilómetro treinta con «fuertes calambres».

Los kenianos John Korir (2h02:24, octava mejor marca de siempre en maratón) y Joyciline Jepkosgei (2h14:00; cuarta de todos los tiempos) fueron los ganadores en una carrera en la que seis hombres españoles y dos mujeres lograron la mínima para el Europeo. Ibrahim Chakir, 16º con 2h07:21, y Meritxell Soler, 9ª con 2h23:49, fueron los mejores en la línea de meta.