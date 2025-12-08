Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Salida de la prueba absoluta en Ordizia. IVÁN MONTERO
Atletismo

Sanz y Terán, campeones en Ordizia

La urretxuarra y el eibartarra se hacen con los títulos guipuzcoanos de cross con gran facilidad

Karel López

Karel López

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Ainhoa Sanz y Julen Terán se proclamaron este domingo en Ordizia campeones de Gipuzkoa de cross. La fondista urretxuarra, una clásica en lo más ... alto del podio de esta competición, y el eibartarra, que también suele ser un habitual en el territorial de campo a través, no encontraron rivales a su altura en Oiangu, donde se disputó el cross Txindoki en el que también se repartían las medallas guipuzcoanas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

