Atletismo Alazne Furundarena y Octavian Mihail Romanescu, los más rápidos de Gipuzkoa Octavian Mihail Romanescu y Alazne Furundarena, en la pista de Ordizia. / O.E. La velocista del Atlético San Sebastián y el esprínter de la Real Sociedad se han hecho con el título de 60 metros en el Campeonato de Gipuzkoa KAREL LÓPEZ Sábado, 12 enero 2019, 16:13

Alazne Furundarena y Octavian Mihail Romanescu son los más rápidos de Gipuzkoa. La velocista del Atlético San Sebastián y el esprínter de la Real Sociedad se han colgado el oro en la jornada matinal del Campeonato de Gipuzkoa bajo techo de atletismo que durante todo el sábado se está disputando en el velódromo de Anoeta.

La ordiziarra Furundarena se ha impuesto en la final de los 60 metros (7.71, mismo crono que en semifinales) a la joven Ainara Zubeldia (7.90), mientras que el beasaindarra Romanescu, a pesar de una salida más lenta de lo habitual, se ha llevado la carrera masculina con un buen registro: 6.96. Eso sí, poco antes ha marcado 6.88 en las multitudinarias semis. En total, 16 series masculinas de 60 metros y la friolera de 19 femeninas (hay que tener en cuenta que se disputaba paralelamente el Campeonato de Bizkaia).

«Me esperaba correr mejor la final. Tengo que estar más atento en la salida; el disparo me ha pillado desprevenido. Me quedo con cómo he luchado», ha apuntado el atleta de la Real poco después de subir al podio.

Ruiz de Azua, oro con 4,15 metros

La que no ha podido mejorar su marca de la temporada ha sido la arrasatearra Malen Ruiz de Azua. La pertiguista del Super Amara BAT se ha llevado la victoria en un concurso en el que ha saltado 4,15 metros, fallando posteriormente con el listón en 4,30. La mayor rival de la actual campeona de España en pista cubierta ha sido la navarra (participaba sin opción a medalla) Miren Bartolomé, quien ha finalizado con 4,05.

En el anillo, Gen Esteban Abreu (Real Sociedad) ha ganado con comodidad los 400 metros con una marca de 48.62, igualando de este modo su mejor registro personal en pista cubierta. La joven Nerea Sasiain (BAT), una de las mayores promesas femeninas en Gipuzkoa, se ha hecho con el título con 58.74.

Asier San Sebastián (Real, 7,38 metros) y Nora Tobar (Txindoki, 5,39 metros) han sido los mejores en el foso de longitud, mientras que Jone Zabaleta (Atlético, 4:37.90) y José Antonio Gómez (BAT, 4:05.59) se han proclamado campeones de Gipuzkoa de 1.500.

Sorpresa en la altura

En el concurso masculino de altura, sorpresa con el triunfo de Carlos Cid (Real). El donostiarra, muy regular sobre dos metros (2,00 en esta ocasión), ha batido a su compañero Asier Corthay (1,94) y a Julen Iruretagoyena (1,91).