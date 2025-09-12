Chollos de Amazon: empieza el finde con un repaso a las oportunidades más interesantes de la semana

Redacción De Tiendas Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:15 Compartir

¿Cómo va esa vuelta a la normalidad? Ya, ya: era una pregunta retórica. Aunque hayamos llegado a la segunda semana de septiembre, reconectar con la rutina es un proceso que puede hacerse bastante largo. Para esto no existen soluciones mágicas, eso está claro… pero, como dice el refrán, las penas con chollos son menos.

Bueno, o algo parecido. Lo importante es que, como cada viernes, aquí tienes tu selección favorita de ofertas de Amazon. Y este viernes tienes descuentazos de hasta el 76% en todo tipo de productos para hacerte más llevadero el día a día. Imposible deprimirse con estas oportunidades.

Y ya sabes cómo funciona el truco. Son rebajas alucinantes, sí, pero duran lo mismo que un caramelo en la puerta de un colegio. Así que no te agarro más el brazo para que te hagas con ellas antes de que desaparezcan. ¡Buena caza!

Newsletter

Plancha de pelo Faszin

Ampliar

Sólo necesitas 30 segundos para que las placas de titanio de esta plancha alcancen su máxima temperatura. Si a esto le sumas que su superficie es un 85% más grande que los modelos habituales, obtienes como resultado que sólo necesitas la mitad de tiempo para alisarte el pelo. La tienes a 39,98€ con su descuento del 76%.

Cuchillo de cocina SHAN ZU

Ampliar

Fabricado en acero japonés, con un diseño que equilibra hoja y mango para un manejo mucho más ergonómico, este cuchillo se va a convertir en el todoterreno de tu cocina. Corta, pica, rebana y trocea sin esfuerzo por sólo 27,98€, gracias a su rebaja del 60%.

Manta impermeable para perros Dreamzie

Ampliar

Si tu amigo peludo está empadronado en el sofá, este otoño te va a agradecer contar con esta mantita de lo más acogedora y calentita. No sólo es reversible, sino que bloquea los líquidos para evitar manchas difíciles de quitar. Es la nº 1 en venta de Amazon y está ahora al 51%, con un precio final de 12,34€.

60 parches para ojeras Will

Ampliar

Una forma sencilla de combatir la hinchazón en los ojos. Con estos parches de aloe vera sólo necesitas entre 15 y 20 minutos de aplicación para reducir el enrojecimiento y recuperar la elasticidad. Su fórmula es vegana y ahora están a mitad de precio por sólo 9,48€.

Cantimplora térmica de 1 litro KollyKolla

Ampliar

La regalé hace poco a un familiar que se ha aficionado al senderismo y está más que encantado con ella. Es muy resistente a los golpes, completamente hermética y su pared doble mantiene la temperatura interior durante bastante tiempo. Su Oferta Flash del 42% la deja en apenas 14,44€.

Recortadora Series 7 Braun

Ampliar

Una de las afeitadoras más precisas y sencillas de usar que puedes encontrar ahora mismo en Amazon. Sus accesorios te permiten hasta 14 longitudes distintas de barba y tiene una autonomía de 120 minutos. Está en oferta al 40%, con un precio de 59,99€.

Powerbank Baseus

Ampliar

Carga tu smartphone de manera inalámbrica en cualquier parte con esta powerbank con 10.000 mAh de capacidad, equipada con un sistema de disipación de calor y chip de IA para evitar sobrecalentamientos. Ha vendido más de 500 unidades en Amazon durante el mes pasado y ahora la tienes por 23,99€.

Sartén profesional de acero inoxidable WMF

Ampliar

Cocina como un auténtico chef con esta sartén de 24 centímetros de diámetro, fabricada en acero inoxidable Cromargan, que puedes utilizar en todo tipo de cocinas, incluyendo placas de inducción. Sólo en el último mes ha vendido más de 300 unidades y ahora tiene un descuento del 39%, así que te la llevas a casa por 26,99€.

Zapatillas deportivas para niños Geox

Ampliar

Para que puedan darlo todo en clase de educación física o cuando vayan de excursión, aquí tienes estas zapatillas deportivas de Geox, flexibles y con excelente ventilación, que les encantarán a los peques de la casa. Las tienes disponibles en varios diseños y colores desde 24,18€, con un descuento del 37%.

Pack 2 bombillas LED GY

Ampliar

Acabamos la selección de este viernes con una opción recomendada por Amazon. Estas bombillas E27 emiten una agradable luz fría de 1521 lúmenes, no producen fatiga ocular y tienen una vida útil de hasta 30.000 horas. Son tuyas por sólo 6,74€ gracias a su rebaja del 33%.