El spray pimienta legal más potente y seguro en España

El spray SHOKE Sabre Red SPR10 combina máxima eficacia, homologación legal en España y un formato compacto para ofrecer protección personal fiable y discreta en cualquier situación.

Redacción De Tiendas

Lunes, 18 de agosto 2025, 09:28

La SHOKE Sabre Red SPR10 se ha consolidado como una de las opciones más fiables y legales de spray de defensa personal homologado en España. Este aerosol compacto de 22 ml destaca por su alta concentración de Oleorresina Capsicum (OC) al 10% y 1,33% de capsaicinoides, lo que garantiza una incapacitación inmediata y eficaz durante aproximadamente 45 minutos. Su fórmula en gel balístico resulta especialmente útil en exteriores, ya que evita la dispersión accidental en condiciones de viento y permite una aplicación precisa, minimizando riesgos para el usuario.

 

Comprar en Amazon

Un aspecto diferenciador de la SHOKE Sabre Red SPR10 es su sistema de seguridad avanzado, que previene descargas accidentales, y su capacidad de marcar al agresor con un compuesto UV visible hasta 48 horas después del uso. Además, cumple con la normativa española, lo que facilita su transporte y uso cotidiano por adultos. La experiencia de SHOKE, con más de 40 años en el sector de la seguridad, respalda la calidad y fiabilidad de este producto, que se ha convertido en una referencia tanto para profesionales como para particulares que buscan una protección efectiva y legal.

La homologación oficial y la fabricación bajo estrictos controles de calidad posicionan a este spray como líder en el mercado de defensa personal. Su diseño portátil y discreto, junto a la confianza generada por miles de ventas mensuales, lo convierten en una herramienta imprescindible para quienes priorizan la seguridad en su día a día. Palabras clave como "spray antiviolador legal", "spray pimienta homologado España" y "defensa personal SHOKE" están asociadas a este producto, reflejando su popularidad y eficacia comprobada.

Spray pimienta de defensa personal

Comprar en Amazon

