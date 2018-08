Siete cenas cinéfilas en el Culinary del Zinemaldia Presentación del Culinary ZInema en el Basque Culinary Center de San Sebastián. / José Mari López Se trata de producciones de Argentina, Canadá, Corea del Sur, España, Francia, Japón y Singapur | Las entradas se pondrán a la venta el lunes RICARDO ALDARONDO Miércoles, 29 agosto 2018, 12:49

Siete películas que reflejan la gastronomía de diversos lugares del mundo, acompañadas de sus correspondientes cenas creadas por algunos de los chefs más prestigiosos, constituyen el «viaje por las gastronomías del mundo» que constituye la sección Culinary Zinema del Festival de Cine de San Sebastián.

«Este año estamos especialmente contentos por la diversidad de gastronomías y los importantes nombres que hemos conseguido reunir», han manifestado el director del Festival de Cine de San Sebastián José Luis Rebordinos y el director general del Basque Culinary Center, Joxe María Aizega.

La sección se abrirá con el chef argentino Germán Martitegui y la película 'Tegui: un asunto de familia' y se cerrará con el documental sobre los alumnos del Basque Culinary Center y su inmersión en la cultura vasca, 'Bihar dok 13'.

Las entradas conjuntas para las proyecciones de esta sección del Zinemaldia y las cenas saldrán a la venta el 3 de septiembre a las 9:00 horas al precio de 70 euros a través de las páginas web del Festival y de Kutxabank. Las entradas únicamente para las películas se pondrán a la venta a partir del 16 de septiembre a un precio de 7,90 euros.

Las siete películas narran historias inspiradas en restaurantes familiares, la fusión entre el arte y la gastronomía, la cultura del aceite de oliva, las dificultades a las que se enfrentan las cocineras, el regreso al pueblo natal desde la gran ciudad, la búsqueda de los orígenes y el comienzo de una aventura empresarial.

Miguel Ángel Jiménez, autor de los cortometrajes 'Khorosho' (Todo bien, Zinemira 2010) y 'Kafenio Kastello' (Kimuak 2018) y los largometrajes 'Ori' (New Directors, 2009) y 'Chaika' (New Directors, 2012), refleja en 'Y en cada lenteja un Dios la vida detrás de L'Escaleta', un restaurante familiar de dos estrellas Michelin.

'Bihar dok 13', de Ander Iriarte (Echevarriatik Etxeberriara) y Aitor Bereziartua, confronta a varios alumnos del Basque Culinary Center con Gaur y Ez Dok Amairu, los movimientos que hace 50 años renovaron el panorama musical y artístico vasco, para que cada uno recree un plato inspirado en una obra de arte.

'Ramen Shop' (Una receta familiar) es una película de ficción dirigida por Eric Khoo y protagonizada por un joven chef de ramen que emprende un viaje personal y gastronómico hacia Singapur. Khoo, que ha presentado sus películas anteriores en la competición oficial de Cannes ('My Magic', 2008) y 'Un Certain Regard' (Tsatumi, 2011), estrenó Ramen Shop en la sección Culinary Cinema de la Berlinale. En 2014 fue miembro del Jurado Oficial del Festival, en el que presentó 'Recipe' ('Culinary Zinema') y al que regresó en 2015 para presentar 'In the Room' (Zabaltegi) y 'Wanton Mee' (Culinary Zinema).

La producción surcoreana 'Little Forest', de Soon-rye Yim, una reconocida cineasta en su país, se centra en una joven asediada por problemas amorosos y laborales en la gran ciudad que decide regresar impulsivamente a su localidad natal.

José Luis López-Linares, ganador del Goya a la mejor película documental por 'Un instante en la vida ajena' (2003) y a la mejor fotografía por 'Iberia' (2006), recoge en 'Jaén, Virgen & Extra'la revolución de la Picual, la aceituna más emblemática de Jaén, históricamente poco valorada.

La cineasta Maya Gallus aborda el fenómeno de las cocineras pioneras al frente de los restaurantes como Anne-Sophie Pic, Angela Hartnett o Anita Lo en 'The Heat: A Kitchen (R)evolution'. Fue la película inaugural de este año del festival Hot Docs, que en 2017 le dedicó una retrospectiva a Gallus.

Tras años dedicados a formatos televisivos como 'Caiga quien caiga', Alfred Oliveri retrata en su primer largometraje, 'Tegui: Un asunto de familia', la aventura del prestigioso chef argentino Germán Martitegui y su equipo, que cierran su restaurante durante 40 días y abren uno partiendo de cero en la cordillera de los Andes.

Las entradas conjuntas para las proyecciones y las cenas del Culinary Zinema, dentro de la sección del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, saldrán a la venta el 3 de septiembre a las 9:00 horas al precio de 70 euros a través de las páginas web del Festival y de Kutxabank. Las entradas únicamente para las películas se pondrán a la venta a partir del 16 de septiembre a un precio de 7,90 euros.

Culinary Zinema cuenta con Nespresso como patrocinador de la sección del Zinemaldia.

ALFRED OLIVERI (ARGENTINA) TEGUI: UN ASUNTO DE FAMILIA

La gastronomía sigue siendo para algunos una cuestión de pasión. De afrontar desafíos creativos cada vez mas ambiciosos. Y también del amor a un oficio y al equipo de gente que lo acompaña en sus aventuras, llegando a sentirlos como una verdadera familia. Este es el caso de Germán Martitegui, considerado el mejor cocinero de Argentina, número 10 de Latinoamérica, quien en el marco del décimo aniversario de su restaurant Tegui, decide cerrarlo y marcharse junto con todo su equipo de 22 personas -su familia- para crear una experiencia única e irrepetible durante 40 noches frente a la Cordillera de los Andes, creando un menú exclusivamente con productos del lugar y maridándolos con los vinos de otra familia -esta de vínculo de sangre- pero con la misma corriente de pasión, compromiso y creatividad, que serían sus anfitriones: Los hermanos Michelini. El desafío de crear un restaurante de cero, al aire libre, solo con fuegos y siguiendo el movimiento del Sol.

ERIC KHOO (SINGAPUR - JAPÓN - FRANCIA) RAMEN SHOP (UNA RECETA FAMILIAR)

Intérpretes: Takumi Saitoh, Mark Lee, Jeanette Aw, Tsuyoshi Ihara, Tetsuya Bessho, Beatrice Chien, Seiko Matsuda. Masato, un joven chef de ramen, deja su ciudad natal en Japón embarcándose en un viaje culinario hacia Singapur para encontrar la verdad sobre su pasado y su familia. Durante esa deliciosa odisea, Masato descubrirá los secretos de sus ancestros, suculentas recetas y mucho más.

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ COLMENAR (ESPAÑA) Y EN CADA LENTEJA UN DIOS

Intérpretes: Luis Moya, Kiko Moya, Alberto Redrado, Francisco Moya, Ramiro Redrado. Luis, guionista de profesión, regresa a Cocentaina, el pueblo donde nació en el interior de las montañas de Alicante, para ayudar a su hermano, Kiko Moya, y a su primo, Alberto Redrado, a escribir un libro sobre la cocina del restaurante de su familia: L'Escaleta, que obtuvo el reconocimiento de las dos preciadas estrellas Michelin y figura entre los 25 mejores restaurantes de España y Portugal. Pasa un año y, tras su singladura, todo este viaje incierto, toda esta búsqueda, ha servido para que Luis se reencuentre con su familia y para que el espectador experimente como nunca antes cuál es la auténtica vida que hay detrás de un restaurante de dos estrellas Michelin, de la mano de toda una familia comprometida siempre con su pasión por la gastronomía y decidida a darle a la gente lo mejor de sí misma.

JOSÉ LUIS LÓPEZ-LINARES (ESPAÑA) JAÉN, VIRGEN & EXTRA

El aceite de oliva es el componente imprescindible de la dieta mediterránea. A principios del siglo XXI comenzó una revolución en Jaén: la Picual, la más emblemática de sus aceitunas, pero históricamente poco valorada, podía dar el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo. Este documental nos adentra en los retos que planteaba ese cambio a través de los ojos de las gentes del olivar de Jaén, de los cocineros que han visto en este cambio una revolución gastronómica, de los olivareros y de los consumidores, y descubrir la belleza escondida de una de las provincias más desconocidas de España.

YIM SOON-RYE (COREA DEL SUR) LITTLE FOREST

Intérpretes: Kim Tae-ri, Ryu Jun-yeol, Moon So-ri, Jin Ki-joo. Sin trabajo, con problemas amorosos y terribles notas... Nada va bien en la vida de la joven Hye-won en la gran ciudad. Deja a un lado sus asuntos sin resolver e impulsivamente regresa a su pueblo natal. Allí se reúne con sus amigos de la infancia, Jae-ha y Eun-sook, que manejan sus inusuales vidas rurales a su manera. A partir de ese invierno los días de Hye-won se llenan de momentos sencillos pero apacibles; de comidas con ingredientes orgánicos. A través de cuatro estaciones Hye-won descubre el auténtico placer de vivir una vida simple y se da cuenta de la auténtica razón para regresar a su tierra natal. La nueva primavera se acerca y ella da el primer paso en su nueva vida.

MAYA GALLUS (CANADÁ) THE HEAT: A KITCHEN (R)EVOLUTION

Las cocinas de los restaurantes son ollas a presión con horarios brutales, mucho estrés y falta de sueño. Los enfados van con el trabajo y quienes están en lo más bajo del escalafón son un blanco fácil. Pero la habitual pose de macho de los chefs más famosos ha alcanzado un punto de inflexión. Ahora, con el influjo de mujeres al timón de restaurantes y con una generación más joven que no está dispuesta a rendirse a las brutales condiciones que en otro tiempo se consideraron la norma, las reglas de la 'cultura de la cocina' tal como la conocemos están siendo reescritas. The Heat lleva a los espectadores tras las bambalinas para conocer a las pioneras que rompieron las barreras laborales, incluyendo a chefs con estrellas Michelin como Anne Sophie Pic (también conocida como 'la Reina de la Cocina Francesa'), de Maison Pic, en Valence, Francia; la reconocida chef británica Angela Hartnett (antigua protegida de Gordon Ramsay), del Murano; y la galardonada chef de Nueva York Anita Lo (que cierra su icónico restaurante neoyorkino Annisa después de 17 años).

AITOR BEREZIARTUA, ANDER IRIARTE (ESPAÑA) BIHAR DOK 13

En el Basque Culinary Center, varios alumnos de la vanguardia gastronómica venidos de todo el mundo viajarán al pasado para crear el menú Bihar dok 13. En el viaje, se desplazarán al País Vasco de 1966 como punto de partida para conocer la década que lo cambiaría todo. Con cinco eventos especiales, conoceremos los movimientos Gaur, Ez dok amairu y al padre espiritual del BCC, la Nueva Cocina Vasca. Después de interiorizar dichos eventos, tendrán que crear un menú gastronómico tras asignar liderazgos. El documental nos mostrará la importancia de dichos movimientos en la sociedad vasca, a través de los eventos y la mirada de los estudiantes, además de cómo han continuado los chefs la realización de su proceso creativo. Por último, la comida organizada para degustar el menú Bihar dok 13 preparado por los jóvenes chefs contará con los personajes más significativos de la cultura vasca, reuniendo a nuevos artistas y músicas. Simbólicamente, una generación le abrirá las puertas a la nueva.