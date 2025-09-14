Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Una vista de la cola del Kursaal, poco antes de la apertura del Zinemaldi Plaza, a las nueve de la mañana. Sara Santos

El Zinemaldia vende 10.000 entradas en una hora

La compra de localidades por internet avanza de forma fluida, al igual que la cola en el Kursaal, con un centenar de espectadores llegados desde las cuatro de la mañana

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:06

El Zinemaldia lleva a estas horas camino de batir su propio récord de venta de entradas en el primer día de venta: en torno a ... 10.000 localidades se han despachado en la primera hora, tanto en la taquilla presencial como en la digital. Con un centenar de espectadores, algunos llegados a las cuatro de la madrugada, en la cola del Kursaal y con un sistema de venta de entradas por internet que ha arrancado sin incidencias reseñables, la cifra de 31.000 localidades despachadas el año pasado en el primer día de taquilla podría superarse este año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saioa Alkaiza renuncia al premio Igartza «por la implicación de CAF en el genocidio de Palestina»
  2. 2 La Real salda una deuda con Toshack
  3. 3 La alpinista Edurne Pasaban sube 4.400 metros en Nepal junto a su hijo de 8 años: «Ha sido una experiencia emocionante»
  4. 4 Los vecinos de Gipuzkoa que lamentan el cierre de una emblemática librería: «Ahí compré un tercio de mi biblioteca; es una pena»
  5. 5 Jorge Lorenzo denuncia una estafa de 200.000 euros debido a la noria que compró en Italia: «La situación es surrealista»
  6. 6 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate
  7. 7

    «Nos vimos muertos, el ertzaina nos salvó»
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Real Madrid. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  9. 9

    Casi tres mayores de 65 años sufren cada día algún tipo de robo en San Sebastián
  10. 10

    Euskotren aumenta los tramos de doble vía entre Donostia y Bizkaia para ofrecer más frecuencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Zinemaldia vende 10.000 entradas en una hora

El Zinemaldia vende 10.000 entradas en una hora