El Zinemaldia vende 10.000 entradas en una hora

El Zinemaldia lleva a estas horas camino de batir su propio récord de venta de entradas en el primer día de venta: en torno a ... 10.000 localidades se han despachado en la primera hora, tanto en la taquilla presencial como en la digital. Con un centenar de espectadores, algunos llegados a las cuatro de la madrugada, en la cola del Kursaal y con un sistema de venta de entradas por internet que ha arrancado sin incidencias reseñables, la cifra de 31.000 localidades despachadas el año pasado en el primer día de taquilla podría superarse este año.

A las cuatro de la mañana llegó Blanca Esther Aguado, que a razón de cuatro películas al día, vino al Kursaal con el objetivo de comprar entradas para tres personas. Sus prioridades, las películas de la Sección Oficial, de New Directors y de Horizontes Latinos. La opción de comprar por internet la tiene descartada «porque es un rollo». Un cuarto de hora después llegó a la cola un ciudadano iraní que trabaja en Donostia, pero que prefiere no dar su nombre y evitar las fotografías. Su experiencia por internet del año pasado no fue buena. «Cuando fui a comprar la segunda entrada para una sesión, se bloqueó el sistema y perdí la que ha tenía comprada». Aunque venía con intención de comprar localidades para distintas secciones, su prioridad era conseguir una para 'La voz de Hind Rajab', la cinta que narra la vida y la muerte de una niña gazatí y que sacudió al público del Festival de Venecia.

De arriba abajo, Mikel Vesga, Agustín Iridoy y Rafael Sevillano, y Blanca Esther Aguado. Sara Santos

Mikel Vesga aguardaba cómodamente en una silla plegable a que abriera el Zinemaldi Plaza, después de haber llegado a las 5.10 a las puertas del Kursaal. Aunque su intención es ver muchas más, dos películas acaparaban su máximo interés: 'La Grazia', de Paolo Sorrentino, y 'L'étranger', de Françcois Ozon. ¿El motivo? «Somos de un cineclub y solemos elegir un par de películas para comentarlas en una tertulia». También desde las cinco estaba Agustín Iridoy, con el número 7 de una cola que llegó a las nueve de la mañana a las 105 personas, y cuya intención es ver cuatro películas al día, seleccionadas entre las programadas en SecciónOficial, New Directors, Horizontes y «alguna del Culinary Zinema». Acompañado de su amigo Rafael Sevillano, comentaba que prefería «New Directors que Perlak, ya que las de esta sección se estrenan después».