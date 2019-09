Alfombra roja también para las campeonas de la Copa de la Reina en el 67 Zinemaldia El Festival de Cine de San Sebastián proyectará en el Velódromo 'Sua - Irabazi arte', el documental que recoge cómo vivieron las txuri-urdin los días previos a la consecución del título AINHOA IGLESIAS Jueves, 5 septiembre 2019, 14:10

Velódromo, Real Sociedad, Zinemaldia. El Festival de Cine de San Sebastián se pondrá la camiseta txuri-urdin para lucir en pantalla XXL una de las últimas hazañas del club guipuzcoano: la consecución de la Copa de la Reina. Lo hará con el estreno del documental 'Sua - Irabazi arte' en el Velódromo de Anoeta, la sala que más aforo permite. Cine gigante para una hazaña enorme. Así lo ha dado a conoce el certamen este jueves, día en que ha hecho pública la programación de la 67 edición para el Antonio Elorza. La serie completa 'La vida perfecta', de Leticia Dolera, y la película de animación 'La gallina turuleca', dirigida por Víctor Monigote y Eduardo Gondell, son los otros dos grandes estrenos.

Una semana antes de que las futbolistas capitaneadas por Nahikari García disputaran la final de la Copa de la Reina frente al Atético de Madrid, un equipo audiovisual acompañó a las de Gonzalo Arconada. El resultado es 'Sua - Irabazi arte', un documental dirigido por Aurkene Ariza y Mikel Fuentes, que recoge los entresijos y la atmósfera previa a ese ya histórico 11 de mayo. La proyección tendrá lugar el viernes 27 de septiembre a las 19.30 horas.

Nueva serie de Leticia Dolera

Leticia Dolora había dirigido varios cortos y el largometraje 'Requisitos para una persona normal' -película que se proyectó en la sección 'Made in Spain' del Zinemaldia en 2015-, pero nunca antes había rodado una serie. 'Vida Perfecta' es su primera inclusión en el género y llega a Donostia avalada por el premio a la mejor serie en el Festival Canneseries. En el certamen galo solo se pudieron ver los dos primeros capítulos, aunque bastaron para reconocer también con un premio especial la interpretación de la propia Dolera, Aixa Villagrán y Celia Freijeiro, protagonistas de la ficción. En el Velódromo se podrá disfrutar completa. Además de Dolera dirigen los episodios sobre un trío de mujeres que se enfrenta a la imposibilidad de llevar una vida idílica Elena Martín y Ginesta Guindal.

El turno de la película de animación 'La gallina turuleca' llegará el sábado 21 por la tarde (17:30 horas). La película está dirigida por dos grandes de la animación: Víctor Monigote y Eduardo Gondell. Monigote es el autor de los storyboards de películas como 'Cándida', 'Camino' o 'Mortadelo y Filemón: Misión salvar la Tierra', y el director artístico de 'Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo', por la que fue nominado al Goya. Por su parte, Gondell ha trabajado en labores de dirección y producción en largometrajes de animación como 'Gaturro', 'Boogie el aceitoso' o 'Don Gato y su pandilla'.

Por último, y como es habitual, el Velódromo acogerá la proyección de la ceremonia de la clausura del Festival. Se podrá ver a partir de las 18:15 horas la película de clausura de Perlak ('The Climb'), la de cierre de la Sección Oficial ('The Song of Names') y, por supuesto, la ceremonia de entrega de los premios de la 67 edición.

Concierto de la OSE

Además de la programación puramente cinematográfica, el Zinemaldia otorga un año más un espacio especial a la música. Así, el ya tradicional concierto de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en el que se maridan bandas sonoras con un montaje de las escenas que las inspiraron tendrá lugar el sábado 21 por la mañana, a las 12 horas.

AURKENE ARIZA, MIKEL FUENTES (ESPAÑA) 'Sua - Irabazi arte'

La Real Sociedad se vuelve a citar con la historia. Tras los éxitos del equipo campeón de los ochenta, 30 años después uno de nuestros conjuntos alcanza una gran final. Es la oportunidad de volver a conseguir un nuevo título. El equipo femenino se mide al Atlético de Madrid en la final de la Copa de la Reina de Granada. Los días previos a la gran final se viven con nervios, tensión y gran ilusión entre las jugadoras, el cuerpo técnico y toda la familia txuri urdin. La ambición y la lucha de nuestras jugadoras será determinante. Todos conocemos el desenlace. Conozcamos ahora cómo fue el camino.

LETICIA DOLERA (ESPAÑA) 'La vida perfecta'

María, Esther y Cristina son tres mujeres adultas y complejas que se encuentran en plena crisis vital. Se han dado cuenta de que los planes que tenían para sus vidas no les han dado la felicidad anhelada y prometida. Juntas aprenderán a buscar alternativas y tomarán decisiones que las alejarán de lo que la sociedad tradicionalmente espera de ellas. Las veremos descubrir que su vida no tiene que ser, obligatoriamente, como siempre imaginaron. Serie de ocho capítulos.

VÍCTOR MONIGOTE, EDUARDO GONDELL (ESPAÑA - ARGENTINA) 'La gallina turuleca'

El aspecto peculiar de Turuleca y su imposibilidad para poner huevos desatan las burlas del resto de gallinas, pero su vida cambia el día en que Isabel, una exprofesora de música, la lleva a vivir a su granja y descubre su gran talento oculto: ¡Turuleca no solo puede hablar, sino que canta como jamás has oído cantar a una gallina! Pero la suerte es efímera. Isabel sufre un accidente y es llevada a un hospital de la gran ciudad. Turuleca decide ir en su búsqueda, y para lograrlo, se une al fascinante grupo de artistas del Circo Daedalus. Juntos emprenderán un viaje extraordinario en el que el talento musical y carisma de Turuleca la convertirán en una estrella. Sin embargo, su viaje no será nada fácil, el circo está amenazado por el malvado Armando Tramas, quien desea poseerlo y apropiarse de la prodigiosa gallina.