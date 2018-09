Fermin Muguruza: «'Apocalypse Now' cambió mi vida» El director defiende el poder transformador de la cultura y espera que su película ayude a plantear cuestiones como el multiculturalismo A. M. IRUN. Miércoles, 19 septiembre 2018, 14:27

Con el taquillaje agotado para uno de los pases del día 28 y a buen ritmo de ventas para las otras tres proyecciones previstas, 'Black is beltza' llega a la gran pantalla con vocación de poner su la mesa ciertas cuestiones y provocar que «la gente piense sobre una serie de cosas».

-- A lo largo de su carrera, da la sensación de que cuando el público llega y reconoce lo que está haciendo, usted se va. ¿Es una huida de sí mismo?

- Bueno, puede ser una sensación externa. Yo no estoy de acuerdo: cada vez que he cerrado un ciclo ha sido porque para mí se ha agotado. Cuando cierro Kortatu es porque realmente se ha acabado.

- Ha repetido ese esquema durante toda su trayectoria.

- Sí. Si dentro de tres años toda China está como loca con 'Black is beltza' y yo estoy ya con otro proyecto voy a seguir con lo mío, lo siento mucho. No es una huida, es que soy muy consciente cuando algo se ha acabado. Y no es por cansancio o hartazgo, simplemente lo que tenía que decir con ese grupo se ha agotado. Lo dejo y abro otra puerta, a pesar de todas las presiones que tengo para volver a esos formatos. Sí doy un portazo cuando me dan el Adarra Saria, pero porque ya estaba reinventando todo el repertorio. Es muy difícil y más en Euskal Herria, en donde tengo miles de presiones para que participe aquí o allá, en este concierto o en este otro. Mantenerte firme es muy duro y me ha provocado muchos enemigos, gente que no entiende que para que esté hoy en día presentando esta película tenía que haber dado todos estos pasos. Es más, en 1988 nos cansamos del éxito de 'Sarri, Sarri' y ya no la tocamos más en ninguno de los conciertos, ni en el de despedida. Luego la recupero en la gira con Manu Chao y más, cuando la intentaron censurar.

- ¿Qué recorrido espera que tenga la cinta tras pasar por el Festival?

- Cuando la presentamos en Berlín, dije a los periodistas: «Europa se tiene que olvidar de lo que ha sido hasta ahora, Europa va a ser multicultural. Ya lo es y lo va a ser más. Nunca más va a ser una Europa blanca». Tenemos que prepararnos para eso y reflexionar sobre qué tipo identidad vamos a adoptar. Y dentro de la misma izquierda, yo no percibo que haya gente que haga análisis de futuro. Soy un defensor total del euskera porque el franquismo me lo quitó y yo decidí recuperarlo. Entonces, cuando dicen: «La normalización del euskera». Eso no se va a dar nunca, siempre va a ser una situación anormal porque va a estar entre dos lenguas muy potentes -el francés y el castellano-, además del inglés. El euskera va a necesitar un montón de referentes para que la gente vea la de cosas que se pueden hacer en este idioma. Aquí también va a venir gente de muchos países y tendremos que hacer que sea un idioma de bienvenida. Una película no puede provocar ese debate, pero sí generar una serie de cuestiones.

- ¿Como por ejemplo?

- A mí 'Apocalyse Now' me cambió la vida. Salí trastornado, queriendo saber más de eso. Todo lo que te está provocando: la desorientación humana, la soledad, la evasión a través de las drogas, el río como metáfora de la vida y la fusión del ventilador, el helicóptero, el 'The End' de los Doors... Y 'Black is beltza' empieza también con un helicóptero que, de alguna manera, es un homenaje. Me parece fascinante. A mí ha habido músicas, libros y películas que me han cambiado. Yo no lo hago con esa pretensión, pero si consigo que la gente piense sobre una serie de cosas es interesante también. Por otro lado, siempre está el lado lúdico en todo lo que yo hago. Tienes que luchar por el derecho a tener tu fiesta, es algo que hace comunidad.