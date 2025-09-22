Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Retenciones por un accidente en la GI-20 en Donostia, sentido Bilbao
Logo Patrocinio
Festivaleros

Recuerdos emocionales

Julio Medem

Julio Medem

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:20

Los primeros recuerdos que me unen emocionalmente al Zinemaldia son de principios de los 80, cuando era crítico de La Voz de Euskadi, periódico en ... cooperativa que duró tres años, y a la vez estaba terminando medicina con la idea de ser psiquiatra. Las mañanas del festival iba a la proyección de las dos películas de la sección oficial y a sus ruedas de prensa, y sin comer, a primera hora de la tarde escribía las dos críticas. Tenía pase de prensa y me sentía un privilegiado por estar asomándome así al CINE, que yo lo venía ensayando años en secreto, sólo para mí, en mis cortos en Super-8 (mi padre me metió ese misterioso veneno). El último septiembre, tras ver 'Rumble Fish' (1983) y la rueda de prensa de Coppola, decidí que nunca ejercería como médico. Sí, en ese Zinemaldia cerré mi puerta para ser psiquiatra, idea soñada desde mi adolescencia, y la abrí para ser director de cine.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  2. 2 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  3. 3 Zinemaldia 2025: Angelina Jolie, llegada estrella de hoy domingo a San Sebastián
  4. 4

    Una caída de postes sobre la vía corta 9 horas la circulación de trenes entre Tolosa y Villabona
  5. 5 Cinco heridos en dos accidentes en la AP-8 en Irun y Oiartzun
  6. 6

    El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  7. 7

    Nace en Zuia el parque de setas y hongos Gorbeialdea, «el más grande de Euskadi»
  8. 8 El bonito gesto de Angelina Jolie con los fans de San Sebastián en el Zinemaldia
  9. 9

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»
  10. 10 Alzhéimer: ni es genético ni solo afecta a la pérdida de memoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Recuerdos emocionales