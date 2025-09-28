Jose Ramon Soroiz: «Si me sorprendió que me dieran el papel, imaginaos recibir este premio»

«Gracias al Zinemaldia por devolverme la fe en el cine». Fue lo primero que dijo Alauda Ruiz de Azúa, directora de 'Los domingos', tras ... alzarse con la Concha de Oro a la mejor película. Y esa fe que los Moriarti tuvieron en Jose Ramon Soroiz para encarnar al protagonista de 'Maspalomas' también se mereció el agradecimiento del flamante Concha de Plata de Legorreta.

La cinta de Ruiz de Azúa, que desde que se proyectó el lunes se convirtió en una de las favoritas por su excelente narración de la historia de Ainara, una joven de 17 años que siente la llamada de Dios y se plantea ingresar en un convento como monja de clausura, confirmó su éxito. «Ya es solo un placer estar en el Zinemaldia, porque supone muchísima proyección y ganar la Concha de Oro es un sueño».

La directora vasca posó largo y tendido ante los fotógrafos y periodistas con su premio, que no fue el único. Fue su noche. También se hizo con el Premio Irizar al Cine Vasco. Sobre el debate que genera su película, aseguró que «me encanta salir de una sala de cine y tener ganas de hablar, por lo que si esta película ha servido para eso, estoy contenta», admitió la directora que el año pasado también presentó la serie 'Querer'. La película plantea el cisma que supone en una familia que una adolescente tome esa decisión, y cómo «nosotros los adultos tenemos claro lo que queremos contar a nuestros hijos o adolescentes. Que tengan valores más conservadores que nosotros nos sorprende y nos descoloca y eso es lo que he querido reflejar», dijo.

También flamante y con una sonrisa y su Concha de Plata en la mano entró a la sala de prensa, el actor de Legorreta, que reivindicó su pueblo y les dedicó el premiuo por su interpretación protagonista en 'Maspalomas'. Jose Ramon Soroiz entró bromeando, «¿ya habéis visto la película?», ante la ovación de los periodistas. «Cómo iba a imaginar que me iba a corresponder este premio. Ya me sorprendió que me dieran el papel, ahora imaginaos esto», continuaba diciendo el actor. Soroiz, admitió que «fue muy duro dar ese paso con mi edad. Tuve entre seis y siete meses para prepararme. Y yo mismo me quedé sorprendido», confesó antes de agradecer a todas las personas que trabajaron en la película y a los directores Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi que confiaron en él.

Para todas las mujeres

El premio fue ex aequo con la actriz Zhao Xiaohong por su papel en 'Her Heart Beaits in a cage'. Tras un extenso discurso de agradecimiento en la gala, entró besando la Concha de Plata en la rueda de prensa, y asegurando que «tenía muchas ganas de que las mujeres de todo el mundo compartiesen la película y que les traiga calidez».

La Concha de Plata a mejor dirección y Mejor Guion fue para Joachim Lafosse (Uccle, Bélgica. 1975) por 'Six jours ce printemps-là / Six Days in Spring', una historia que es un homenaje a su madre y a la infancia interrumpida y en la que tuvo que dirigir a niños con los que «no siempre es fácil trabajar », admitió el directir del filme, cuando llegó con sus dos premios ante la prensa.

Otro de los directores agradecidos fue José Luis Guerín, por dar visibilidad a los documentales, que «también son cine», reivindicó. Su 'no ficción' sobre los vecinos de un barrio de Barcelona se mereció el Premio Especial del Jurado. «Este es el mismo premio que me dieron hace 25 años. Gracias al festival por acoger una película tan artesanal», finalizó.