Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo El jugador del Betis protagoniza 'En Silencio', un documental sobre la lesión que le dejó sin Eurocopa, mientras se recupera de una recaída que le mantiene de baja

A. Algaba Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:03

Podrían decir que llegó a San Sebastián metido totalmente en el papel que protagoniza en su documental. Pero no es así. El futbolista Isco Alarcón volvió a sufrir en agosto una lesión muy similar a la que le dejó sin Eurocopa en 2024 y le mantuvo meses lejos de los terrenos de juego. Una lesión que también le ha vestido de protagonista en el documental que dirige su propia esposa Sara Sálamo. Este lunes en el marco del Festival de Cine de San Sebastián se preestrena 'En Silencio', el documental más íntimo que recorre esa lesión y el proceso de recuperación de Isco.

La pareja aterrizó ayer domingo en San Sebastián y se aloja en el Hotel María Cristina. Isco, que celebró el viernes la victoria de su Betis contra la Real Sociedad, llegó con su bota ortopédica y unas muletas que en el último año le han acompañado en muchas ocasiones, incluso en el día de su propia boda en junio de 2024. El jugador andaluz volvió a romperse el peroné en agosto de este año en un partido amistoso frente al Málaga, y afronta todavía varios meses hasta poder recuperarse y volver a los terrenos de juego.

Pero esta lesión no es la clave del documental que presenta, sino la primera que sufrió en mayo del pasado año. En su mejor momento y con la vista puesta en la Eurocopa -que acabó ganando España- el jugador se rompió. Ahí es donde parte el documental que dirige su propia esposa Sara Sálamo.

Isco Alarcón y Sara Sálamo a su llegada al Hotel María Cristina. Aura Erro

Esta es la sinópsis del mismo: 'En silencio no tiene entrevistas, ni focos, ni épica impostada. Tras una lesión que lo deja fuera de la Eurocopa, Isco Alarcón entrena lejos del ruido. Sara Sálamo filma desde la más absoluta intimidad, mientras la cámara escucha lo que no se dice. El ritmo del cuerpo herido marca también el de la narración: primero lento, luego obstinado. Una propuesta de cine de autor que cruza la emoción del deporte con la intimidad del retrato humano'.

Por unos días, Isco se pone el traje de actor principal por San Sebastián mientras se recupera de esa nueva lesión. El documental se estrenará en cines el próximo 21 de noviembre.