Zinemaldi circuit

Dos olores, el de los días de Zinemaldi con el verano presente pero el otoño saludando y el del Velódromo, donde tuve mi primera experiencia ... festivalera. Una maratón de Hitchcock. La ama y Alberto a un lado, las ganas de poder encarnar personajes al otro. Es la recta principal del circuito.

Curva derecha suave compuesta por tres cruces de miradas. La de Benicio del Toro (con razón la llaman la mirada de Hollywood) en el hall del María Cristina antes de dirigirme hacia el Kursaal en uno de esos coches que merecen su espacio en estas líneas, la de Mónica Bellucci tras conseguir «colarme» en la rueda de prensa de Rhino Star (2012) y la mejor, la de Nerea, en la alfombra roja.

Otra recta más corta con emociones intensas. El minuto antes de estrenar 'Gelditasuna Ekaitzean' (Euskal Zinemaren Gala 2022), el primer coloquio moderado en el K2 (y el segundo y el tercero) y el momento del foco en el K1 con 'Lasa ta Zabala' (2014).

Toca frenar. Chicane exigente. Con dos fiestas, un sabor y un 'tenugui'.

La fiesta de la serie 'Querer'(2024), (iban a ser dos cañas rápidas y fueron... me lo pasé muy bien) y el 'fiestón' que montó la productora Sara Silveira micrófono en mano en el coloquio de su película 'Cidade Campo' en el K2 (2024).

El sabor es de un cocktail de la gala de inauguración (2022). Tenía café, licor y maracuyá. «Masivo, bro» se diría hoy. El 'tenugui' (pañuelo japonés) me lo regaló la gente maja del restaurante Mibu de Tokyo ('Mibu, la luna en un plato' 2022). Los conocí saboreando precisamente ese cocktail, y al día siguiente, en el hall del María Cristina, «Hey, you, nice boy. We have a present for you».

Una película para los últimos metros construidos del circuito. 'Bauryna Salu' (2023). Qué mezcla de sensaciones, narrativa, imagen, historia y potencia interpretativa del niño protagonista.

Ah, este año se está asfaltando una recta más, Gala Premio Donostia. Con suerte tiene un poco de olores, sabores, emociones, miradas y... café, licor y maracuyá.

Gora Zinemaldia!