El Festival y Mugi refuerzan su alianza para impulsar el uso del transporte público
Un espacio en el Kursaal permitirá obtener la tarjeta y recargarla, y proporcionará información sobre los servicios
DV
Martes, 9 de septiembre 2025, 16:40
El Festival de Cine San Sebastián y la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa (ATTG) unen fuerzas para fomentar el uso del transporte público y ... la sostenibilidad durante los días que dure la gran cita cinematográfica. Una colaboración que refuerza el compromiso compartido por ambas entidades para reducir la huella de carbono del Festival, coincidiendo además con la Semana de la Movilidad.
La Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa contará de nuevo con un espacio en el Kursaal (hall de polivalentes, planta baja) donde se podrá obtener información sobre el sistema de transporte público tanto de Donostia como del conjunto del territorio, así como adquirir la tarjeta Mugi y recargarla. Además, el público podrá participar en una escape room temática en Plaza Okendo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.