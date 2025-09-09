Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José Luis Rebordinos y la diputada foral de Movilidad, Azahara Domínguez, con la Mugi. SSIFF

El Festival y Mugi refuerzan su alianza para impulsar el uso del transporte público

Un espacio en el Kursaal permitirá obtener la tarjeta y recargarla, y proporcionará información sobre los servicios

DV

Martes, 9 de septiembre 2025, 16:40

El Festival de Cine San Sebastián y la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa (ATTG) unen fuerzas para fomentar el uso del transporte público y ... la sostenibilidad durante los días que dure la gran cita cinematográfica. Una colaboración que refuerza el compromiso compartido por ambas entidades para reducir la huella de carbono del Festival, coincidiendo además con la Semana de la Movilidad.

