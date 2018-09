«La ciencia ficción no necesita alienígenas» Mia Goth, Juliette Binoche, Robert Pattinson con una niña en brazos y Agata Buzek, ayer de sesión fotográfica en el Kursaal. / J. M. LÓPEZ High life La realizadora gala Claire Denis se estrena en la competición donostiarra con una truculenta película que transcurre en una nave espacial JUAN G. ANDRÉS Viernes, 28 septiembre 2018, 08:25

La veterana Claire Denis (París, 1946) opta por primera vez a la Concha de Oro con 'High Life', una truculenta película de ciencia ficción ambientada en una nave espacial que funciona casi como corredor de la muerte. En su interior habita un grupo de delincuentes utilizados como conejillos de indias en busca de un agujero negro. Dos de ellos están interpretados por Robert Pattinson y Juliette Binoche, que ayer repitió en la Sección Oficial tras su papel en 'Vision', de Naomi Kawase.

Hacía tiempo que esta idea para su primer trabajo en inglés le rondaba a la cineasta, que primero imaginó a «un hombre sin esperanza de volver a la tierra» encerrado en una nave espacial con la única compañía de su bebé. «Él sabe que no puede morir para no dejar sola a su hija, hasta que un día la niña se convierte en una mujer que quizá sí pueda sobrevivir sin su ayuda», sugirió.

En el largometraje, filmado en un tono áspero y sin grandes efectos especiales, la cineasta reconoció influencias de clásicos de ciencia ficción y del cine de Andréi Tarkovski, especialmente de 'Solaris' (1972). «Tarkovski tiene algo magnífico porque muestra que la ciencia ficción es terrestre, algo que solamente los humanos podemos imaginar. No necesitamos alienígenas ni monstruos en la ciencia ficción, basta con utilizar hombres y mujeres. Yo creo firmemente en eso, no me interesan demasiado los monstruos», subrayó.

Interrogada por las escenas de violencia y sexo explícitos, la directora las justificó por la situación límite que viven los personajes, «cobayas humanas» alejadas para siempre de la tierra. Sin embargo, consideró «importante» que los miembros de la tripulación puedan aún mantener relaciones personales. «No son tan egoístas, la especie humana es solidaria», opinó, y respeto al sexo, lo consideró una «palabra fea» y ella prefirió referirse al «deseo».

Denis se soliviantó ligeramente cuando otro periodista le preguntó si era necesario introducir tanto dolor visual en el filme. «Para mí el dolor es la condición de esos personajes. Viven presos, condenados a muerte en una cárcel espacial, no tienen futuro e intentan hacerlo lo mejor posible. Y yo creo que en la película también hay mucha ternura. Si tú sólo has visto dolor, igual estabas dormido en el cine», remató la autora de 'Beau travail', 'White Material' o 'Un beau soleil intériur', en la que también dirigió a Binoche.

Medio en serio medio en broma, la realizadora gala reconoció que al inicio Robert Pattinson no entendió el guión, pero tampoco lo consideró tan importante porque incluso tras entrevistarse con expertos en astrofísica, a ella misma le resultó difícil comprender cuestiones como la «singularidad del agujero negro y el momento en que tiempo y espacio se funden». Declarado fan de Claire Denis, Pattinson dijo haber abordado el papel de «un modo más físico que cerebral» y aunque no enfocó su personaje como el de alguien «desesperado», le pareció interesante interpretar a un hombre que avanza sin «dirección» en el espacio.

Elenco femenino

Juliette Binoche, protagonista de la parte femenina del elenco, destacó el «sentimiento conjunto» que se desarrolló durante el rodaje en Colonia. «Éramos casi como una familia y el reto era hacer ese mundo verosímil. Claire no dirige, te observa, y busca conmoverte con algo que es invisible. Me encanta la manera en que trabaja», indicó antes de deshacerse en elogios hacia sus compañeras.

Mia Goth confesó que 'High Life' es su primera película a las órdenes de una mujer y se consideró «afortunada» por haberse estrenado con Denis, capaz de escribir personajes con «múltiples facetas». Además, su compañera Agata Buzek recalcó la «libertad» de la que disfrutaron en el set gracias a la buena disposición de la directora.