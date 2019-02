Telecinco gana las audiencias de enero tras un reñido duelo con Antena 3 Fortu y Kiko Rivera, participantes de 'GH Dúo' en Telecinco'. / Mediaset Los últimos días del mes han inclinado el liderazgo mensual a favor de la cadena de Mediaset | La 1 de TVE anota su peor inicio del año (9,8%) JUANFRAN MORENO Madrid Viernes, 1 febrero 2019, 15:19

Por sexto mes consecutivo, Telecinco se ha consolidado en enero como la cadena más vista entre los espectadores. El canal privado ha encabezado el ranking con un 14,3% de cuota de pantalla, dos décimas más que en diciembre. Antena 3, por su parte, ha quedado en segunda posición con un 13,8%, su mejor 'share' desde noviembre de 2015. Eso sí, Atresmedia (28,4%) ha vencido frente a Mediaset (27,5%) si tenemos en cuenta el dato como grupo televisivo, es decir, sumando todos sus canales incluyendo TDT.

Enero ha sido un mes reñido entre las dos principales cadenas privadas del país. La de Atresmedia ha liderado las primeras semanas gracias a los buenos datos de 'La Voz' – su estreno consiguió casi 4 millones de seguidores y un 25% de cuota -, 'El Hormiguero' y 'Matadero', sin embargo, Telecinco ha recortado distancias en los últimos días por las buenas audiencias de 'GH Dúo', la cobertura informativa del rescate a Julen y el concurso 'Pasapalabra', que entregó su bote a Fran González. En este sentido, el informativo presentado por Pedro Piqueras el martes 22 de enero ha sido la emisión más vista del mes con un 25,6% de 'share' y 4.627.000 espectadores, según datos de Kantar Media recogidos en el informe elaborado por Barlovento Comunicación.

En cambio, La 1 de TVE no ha conseguido alcanzar los dos dígitos (9,8%) y ha firmado el peor inicio del año de la historia de la cadena además de anotar la cifra mensual más baja desde abril de 2017. Sin 'OT 2018' ni 'Cuéntame', la televisión pública ha optado por 'Maestros de la costura' y 'Hospital Valle Norte' como sus grandes bazas en el primer mes del año, pero no ha obtenido resultados positivos. Precisamente, la administradora única provisional de la Corporación RTVE, Rosa María Mateo, se lamentaba este jueves de los bajos datos. «No tenemos audiencias muy grandes, es verdad, pero la gente me dice por la calle que ahora le gustan los 'Telediarios'. No es un baremo fiable, pero es lo que me dicen», explicaba la periodista en sede parlamentaria.

En la parte baja de la tabla, La Sexta ha subido tres décimas respecto a diciembre (7,3%) y se ha consolidado como la tercera cadena privada más vista de España. Por contra, Cuatro ha perdido hasta cinco décimas y ha bajado a un 5% de cuota a la espera de ver cómo evoluciona a partir del 15 de febrero tras la eliminación de sus informativos. La 2 de TVE ha logrado un 2,7% mientras que FDF ha repetido como la cadena temática más vista con un 2,6%.

'Antena 3 Noticias', los informativos más vistos

Respecto a las audiencias en los informativos, 'Antena 3 Noticias' ha ganado con una media de 16,7% frente al 15,6% que ha obtenido 'Informativos Telecinco'. Por franjas, el liderazgo del mediodía ha recaído en la edición presentada por Sandra Golpe (19,8%) mientras que Pedro Piqueras (17,9%) se ha impuesto en las noticias de la noche.

Por otra parte, los 'Telediarios' de TVE, dirigidos por Begoña Alegría desde agosto, se han tenido que conformar con la tercera posición (13,9% de 'share' en su emisión en 'simulcast' por La 1 y Canal 24 horas). Así, 'La Sexta noticias' ha acumulado un 11% y ha doblado los datos de su principal competidor, 'Noticias Cuatro' (5,7%).