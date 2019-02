Roberto Leal: «Por las series hubiese preferido ser investigador privado o criminólogo» El presentador Roberto Leal. / R. C. Se identifica con Steve Urkel y Murdock de 'El Equipo A'. Sigue esperando que le envíen un traje para volar como el de 'El gran héroe americano'. El final que más le decepcionó fue el de 'Los Serrano' MIKEL LABASTIDA Domingo, 24 febrero 2019, 09:21

Trabajó en 'Espejo Público' y 'España Directo', entre otros muchos programas. Tras su exitoso paso como presentador de 'OT' Roberto Leal (Alcalá de Guadaíra, 39 años) le ha encontrado el gusto a los concursos musicales y ahora conduce 'La mejor canción jamás cantada' los viernes por la noche en TVE. Llega a esta sala de interrogatorios para desvelar sus gustos seriéfilos.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara culpable o inocente?

- Culpable y sin posibilidad de pedir fianza. Mi mujer es cómplice directa.

- ¿Qué serie no podía dejar de ver de niño?

- 'El coche fantástico'. Siempre quise tener un reloj como el de Michael. Ahora le hablo a mi 'smart watch' cuando me pongo la chupa de cuero y me vengo arriba.

- Todos hemos hablado al reloj alguna vez... Y de 'El Equipo A', ¿con qué personaje se sentía más identificado?

- Con Murdock. De joven era más patoso que ahora. Y siempre me he tomado la vida con filosofía y buen humor como él.

- Entonces, ¿era más cercano a McGyver o a Steve Urkel?

- Jajajaja. Mucho más cercano a Steve Urkel, no soy demasiado manitas, la verdad. Con Urkel me identifico más, de hecho llegué a imitarle en el baile de fin de curso en el instituto. ¿He sido yoooooo?

- ¿Tuvo una pandilla como la de 'Stranger Things'?

- Hombre, tal cual no. Habría sido divertido, la verdad. Aunque puedo adelantarte que en la mía también manejábamos bicicletas de ese tipo y alguno o alguna ya tenía súper poderes en aquella época.

- Usted presentó en Disney Channel 'Los vengadores en acción'. ¿Con qué superhéroe se siente identificado?

- Con el hombre araña. No sé, no tengo poderes arácnidos pero hay días que con tanto trabajo me subo por las paredes. De pequeño tuve un disfraz de Spiderman. Fui al colegio varias veces vestido con él, en junio. Muy fresquito.

- Ya que estamos con confesiones, ¿ha consumido culebrones?

- Mi madre es la que más culebrones ve del mundo, por lo tanto, sí rotundo: 'Inés Duarte, secretaria'; 'Cristal', 'Topacio', 'Doña Bella', 'Lucecita', 'Pasión de gavilanes'...

- Eso es nivel experto. ¿Y cuál ha sido la serie a la que haya estado más enganchado?

- Muchas. Con 'The affair', nos vimos las tres temporadas en poco más de dos semanas. Y también 'Vis a Vis' o la misma 'Lucifer'.

- ¿Su último atracón?

- 'Cómo defender a un asesino'. Me declaro megafan de Annalise Keating.

- ¿Un título que dejase a medias?

- Ha habido varios. Pero el último que me está costando es 'Dirty John'. Me parece una buena serie pero es que llegamos ya tan cansados a la última hora del día... ¡Nos daremos otra oportunidad!

- ¿En qué ficción le gustaría hacer un cameo?

- Ya he tenido la suerte de participar en el último capítulo especial de 'Cuéntame' de este inicio de temporada. Pero ahora que lo dices... Mmmm... No sé, me habría encantado aparecer en 'El Ministerio del Tiempo'.

- Postulado queda. ¿Y no le ha pedido a los Javis que le saquen en 'Paquita Salas'?

- Ya les dije que contasen conmigo aunque sea para aparecer arreglando la fotocopiadora de Paquita.

- ¿Qué personaje le ha estorbado más en una serie?

- No sé si estorbar, pero ha habido personajes que me han puesto muy nervioso, importantes para la trama pero que estaba deseando que desaparecieran, como es el caso de T-Bag en 'Prison Break'.

- ¿Hubo alguna trama sobre periodistas que le despertase la vocación?

- Realmente ninguna. Mi vocación no ha llegado por ninguna serie. De hecho, de haber sido así, hubiera preferido ser investigador privado o criminólogo, jajaja. Me encantan las series policiales y la novela negra.

- Ya que le van a poner una calle, hablemos de Alcalá de Guadaíra. ¿Qué serie se podría rodar allí?

- Se han rodado alguna ya, incluso la película de 'El Lute, camina o revienta'. Tenemos tanto escenario pintoresco que podría haberse rodado desde 'Friends' (en bares míticos como el desaparecido Resbalón) o la propia 'Orange is the new black' (en Alcalá tenemos una cárcel de mujeres).

- ¿Cuánto tiene que ver la academia de 'OT' con la academia de la serie 'Fama'?

- En el fondo, todos sueñan con alcanzar la gloria, la fama, pero la fama cuesta... No veo a Noemí muy Leroy, ella es puro amor, pero es cierto que se les exige mucho y salen muy preparados.

- ¿Qué pasa en las series que luego no sucede en la realidad?

- Bueno, depende. Hay muchas inspiradas en casos reales que dan bastante 'yuyu', la verdad. Hablo de series de desaparecidos, crímenes, etcétera. Pero no sé, yo sigo teniendo la esperanza de que algún día me llegará a casa un traje con el que poder volar como 'El gran héroe americano'.

- Un guiño a su nuevo programa en TVE: ¿Cuál es la mejor canción jamás cantada en una serie?

- Sin ninguna duda, la de 'Aquellos maravillosos años'.

- ¿Qué final le decepcionó más?

- 'Los Serrano'. Y los sueños, sueños son...