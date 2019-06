EL PENE DE ELENA OCHOA

Broncas han tenido muchas, infidelidades también. El capítulo de 'Cuéntame'empezó con Antonio y Merche separados. Él en Sagrillas; ella, en Madrid. Y tras 22 años de ficción y 18 de verdad, la cosa ha llegado a más. Pero como Terelu dijo al explicar su salida de 'Sálvame', irreversible sólo es la muerte. Y morir no han muerto.

El capítulo acabó con Doris Day, que sí se ha muerto, cantando 'Qué será, será'. Con un puzzle de imágenes de la serie hasta ahora. Y al principio, una pantalla partida a lo Doris Day y Rock Hudson. O a lo Ingrid Bergman y Cary Grant en 'Indiscreta'. Es verdad que nada es nuevo, ni muy innovador. O sí, qué demonios. Y se han atrevido con las tramas. Con Joaquín Oristrell en la escritura, la serie ha cambiado bastante, aunque haya moñadas como María y su amiga volviendo a casa muertas de miedo por la noche. Cosas que pasaban, pasan y pasarán. Y, vaya, que lo sabíamos antes del #MeToo.

La temporada, la 'midseason' (la mitad), que esto no ha dado punto, acabó en todo lo alto de audiencia. Con 'Supervivientes' intratable, claro (32% de cuota y 3.397.000 espectadores). Pero con un 16% y 2.392.000 espectadores, que está muy bien (no sé si recordar el 2,7% de '45 revoluciones').

Estamos en 1990. El capítulo empieza con Elena Ochoa diciendo pene. Con Chicho Ibáñez Serrador haciéndoselo repetir varias veces porque no sonaba natural. Era 1990 pero cuando se estrenó la última temporada de 'Girls', Lena Dunham preguntó a Maria Shriver si había visto los penes en la serie y esta, que era la entrevistadora, se quedó petrificada. Ahí Ochoa y Chicho eran actores, pero luego ya se vio el genuino 'Hablemos de sexo'. La abuela Herminia: «No entiendo nada de lo que dice esta chica». Lo que entendimos perfectamente fue lo enorme que está Ana Duato y la palmera de chocolate que se zampó María. La boba de María, como si Merche no tuviera bastante con su crisis matrimonial. Pero si Madame Bovary y Anna Karenina son idiotas perdidas, ¿por qué no iba a serlo una adolescente madrileña del montón? Cuando no emite 'Cuéntame', TVE es mucho peor.