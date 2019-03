'Patria' se acerca a Polloe

La grabación de 'Patria' ya da sus primeros pasos. El rodaje de la serie basada en la novela de Fernando Aramburu y producido por Aitor Gabilondo de la mano de la plataforma HBO ha comenzado esta semana en Soraluze y San Sebastián. A pesar de que la intención de sus creadores es trabajar con el máxima discreción posible, algunos puntos de grabación no han escapado a la mirada de los curiosos.

Uno de los más curiosos en los que el equipo de grabación ha estado trabajando este miércoles ha sido el cementerio Polloe de San Sebastián, un lugar especialmente simbólico en la trama. El lugar se ha convertido en un gran plató donde cámaras, directores, actores y ayudantes han estado trabajando sin descanso. El Hotel Londres, donde ya se ha podido ver a Elena Irureta caracterizada en Bittori, la viuda de Txato, también ha sido parte del escenario de la futura serie de HBO.

Pero no solo Donostia está siendo epicentro del rodaje de 'Patria'. Desde la semana pasada, Soraluze ha retrocedido a los años 80. El martes comenzó la grabación de distintas escenas de la serie. Camiones de producción, de cámara, eléctrico, de vestuario y de maquinistas, además del grupo electrógeno están siendo estos días parte del paisaje de la localidad.

El rodaje, tal como adelantó El Diario Vasco, se llevará a cabo principalmente en localizaciones de Soraluze, Elgoibar y San Sebastián, además de algunas jornadas en Madrid.

La adaptación de la novela de Aramburu contará con ocho episodios de una hora, escritos y producidos por Aitor Gabilondo al frente de su empresa, Alea Media, y promovidos por HBO Europe con la participación de HBO Latin America. El rodaje se prolongará hasta el verano y la serie estará lista para su estreno el próximo año.

Su lanzamiento será simultáneo en todos los territorios de HBO Europe, y se estrenará también en HBO Latin America. También estará disponible para los suscriptores de HBO en Estados Unidos a través de las plataformas del canal HBO Go, HBO Now, HBO On Demand, y otros distribuidores del canal, y para todos los subscriptores de HBO Latin America, según informa la plataforma en una nota.