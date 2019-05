Sweet California: «Nos sentimos más fuertes que nunca» Alba, Sonia y Tamy, las integrantes del grupo Sweet California. / DV Sweet California. La girl-band más exitosa del Estado regresa a Donostia para presentar su cuarto disco, 'Origen' JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Viernes, 10 mayo 2019, 08:07

Alba, Sonia y Tamy forman Sweet California, la banda de chicas más exitosa de los últimos años en España. Al verlas en acción es imposible no pensar en las Spice Girls o en Destiny's Child: efectivamente, son una girl-band de manual, y ello incluye su diferenciación en personalidades distintas e incluso en colores de pelo diferentes. Llevan seis años en activo y los dos últimos han estado ocupadas colapsando auditorios con su 'Ladies' Tour', que incluyó más de 100 conciertos y 200.000 espectadores en España. Tal y como mañana comprobarán quienes se acerquen al Auditorio Kursaal, sus canciones ricas en ritmos urbanos y sus calculadas coreografías causan furor entre el público femenino infantil, preadolescente y adolescente. Así fue también en su anterior visita a Sagüés durante la Semana Grande donostiarra de 2016.

En enero de este año emprendieron una nueva gira, 'Origen', que las mantendrá en danza hasta octubre para presentar el disco de ese mismo título publicado en 2018. Se trata de su cuarto álbum de estudio, en el que por primera vez las letras en español se imponen por goleada a las escritas en inglés. Además, las tres integrantes del grupo son autoras de la mayor parte de los textos de unas melodías que podrían definirse como pop de amplio espectro bañado por distintos estilos musicales: ritmos urbanos, africanos, latinos...Grabado a caballo entre Madrid, Miami y Lisboa, en la nómina de productores figuran nombres de talla internacional como George Noriega, Dale Play, Pablo Cebrián, Tainy o Stego.

El concierto Cartel Sweet California. Lugar Kursaal (Donostia). Día y hora Sábado (20.30). Entradas 38, 40 euros.

Según apuntan las propias protagonistas, las canciones de 'Origen' tienen «una temática positiva» y defienden la «libertad para decidir y vivir conforme a lo que uno cree». «Es un disco que ensalza el amor y el respeto a uno mismo. Las letras incitan a elegir sin temor a críticas, y al mismo tiempo, suponen una llamada a la unidad de todos, tomando la música como denominador común y origen», afirman de un trabajo «muy variado» con temas animadísimos como 'Loca', 'Telaraña' o 'Guay', medios tiempos como 'Adicto', 'Todo a la vez' o 'El amor es el amor' y baladas como 'Serás mi talismán'.

Del origen a 'Origen'

Sweet California fueron descubiertas por la misma compañía de management que lanzó a la desaparecida boy-band Auryn. Precisamente, su presentación pública consistió en abrir para ellos los conciertos de su gira 'Anti-Héroes'. Poco después, firmaron un contrato con la discográfica Warner y lanzaron su primer single, 'Infatuated', al que siguió su álbum de debut, 'Break of Day'. Lo grabaron entre Nueva York, Los Ángeles y España con Tony Sánchez-Ohlsson encargado de la producción. Aquel trabajo incluía uno de sus mayores éxitos, 'This Is The Life', tema con influencias country y una base moderna bailable, al que siguieron 'Comprende (It's over)' o 'Indigo'. Lograron ser número 1 en algunas listas de ventas y también conquistaron el Disco de Oro.

En verano de 2015 presentaron otro de sus singles de mayor éxito, 'Wonderwoman', un tema pop con toques urbanos y la colaboración del artista estadounidense de hip hop Jake Miller. Fue el adelanto de 'Head For The Stars' (2015), un segundo disco que arrasó hasta conseguir el Disco de Platino.

En febrero de 2016 la alicantina Rocío Cabrera, miembro fundadora de Sweet California, anunció su marcha del grupo por motivos «personales» y la banda decidió cubrir la vacante con Tamy Nsue, antigua amiga que desde entonces completa el trío.

Tras nuevos éxitos de ventas, giras extenuantes y algunas reediciones, Sweet California editó su tercer álbum de estudio, '3' (2016), que también fue Disco de Platino. Eligieron ese título por motivos obvios y también porque dividieron los temas en tres secciones temáticas: en la primera se abrieron a sonidos «más actuales» y en la segunda introdujeron canciones más retro y con más armonías, mientras que en la última ubicaron los temas en español. A modo de presentación escogieron 'Good Life', un tema con toques de tropical-house producido por Tonino Speciale. Además, también recabaron las colaboraciones del grupo mexicano CD9, el dúo americano Jack & Jack y el catalán Juan Magán.

En marzo de 2017 iniciaron el 'Ladies' Tour', su cuarta gira por el Estado, y ese mismo año publicaron el single 'Ay Dios Mío' junto a Danny Romero, que formó parte de la reedición de '3', así como la colaboración con el dúo italiano Benji & Fede en una versión de su tema 'Tutto per una Ragione' titulado 'Solo por una Razón'

Su cuarto álbum, 'Origen', vio la luz en noviembre de 2018, precedido del single 'Loca', que en tan solo 3 semanas alcanzó el millón de reproducciones en YouTube y que hoy ya tiene 8,5 millones de visualizaciones. En una entrevista reciente en 'Los 40', Sonia se mostraba feliz con el camino del grupo: «El destino es ser tú mismo sin importarte lo que digan los demás. Los artistas, en general, vivimos mucho de sensaciones y de emociones. Lo importante es ser tú mismo y disfrutar de verdad».«Nos sentimos más fuertes que nunca. Igual dentro de dos o tres años no estamos igual, pero ahora nos vemos superprepradas y queremos trabajar», remataba Tamy.