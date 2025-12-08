«San Sebastián es una ciudad muy peligrosa para los selfies por las olas» El fotógrafo británico Martin Parr visitó Donostia en 2018 con motivo de una exposición de fotolibros en el Museo de San Telmo

Alberto Moyano San Sebastián Lunes, 8 de diciembre 2025

Martin Parr visitó San Sebastián con motivo de la exposición 'Fenómeno Fotolibro', en una de cuyas mesas redondas participó el domingo 25 de marzo de 2018. En aquel momento, el fotógrafo estaba obsesionado con los autorretratos con el móvil, a los que había dedicado un blog: 'Death by Selfie' ('La muerte por el selfie'). «El año pasado murieron 68 personas mientras se estaban sacando un 'selfie' y mi blog habla de lo peligrosísimo que puede ser el negocio de la fotografía. Muere más gente por esos 'selfies' que fotorreporteros en zonas de guerra. Ése es el mundo moderno», aseguró en el transcurso de la charla, en la que tiró de humor para advertir que «en San Sebastián hay muchas olas, así que espero que sus lectores comprendan que hacerse 'selfies' es muy peligroso y tomen nota. Es una ciudad muy peligrosa».

Ya más en serio, se definió como un fotógrafo «promiscuo» en cuanto a su interés por las distintas clases sociales. «Yo soy muy democrático. He fotografiado a la clase trabajadora en el norte de Inglaterra, pero también he hecho todo un proyecto acerca del 'stablishment' inglés o la 'City' de Londres».

Además, aseguró que «lo más importante es encontrar un tema con el que el fotógrafo conecte. Lo único que cuenta es la relación de uno con ese tema y eso es lo que tiene que buscar todo fotógrafo, algo que le interese. Muchos no lo logran porque les falta la energía suficiente para encontrar ese tema y aunque parece algo muy sencillo, la fotografía requiere mucho trabajo».

Aseguró que «todos nosotros somos grandes consumidores» y habló de la cesión de su colección de fotolibros a la Tate Modern Gallery de Londres. «Se la vendí, pero por debajo del precio de mercado. Todo el proceso llevó ocho años, así que pude ir asimilando poco a poco la muerte de esa colección. Está claro que el tiempo lo cura todo».