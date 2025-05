Reino Unido deniega el visado a Ibrahima Balde para asistir al estreno teatral en Londres de 'Miñan'

Ion M. Taus San Sebastián Jueves, 15 de mayo 2025, 22:14 Comenta Compartir

El escritor Ibrahima Balde no podrá viajar a Londres para asistir al estreno de Little Brother, la versión en inglés de su libro autobiográfico 'Miñan', ... que se representará el próximo 20 de mayo en el teatro Jermyn Street. Las autoridades británicas le han denegado el visado al considerar que no tienen garantías de que regrese a España.

Balde, que escribió el libro junto al bertsolari Amets Arzallus, iba a presenciar la representación de la obra basada en su propio viaje desde Guinea hasta el País Vasco, una odisea marcada por la búsqueda de su hermano pequeño y por las dificultades que enfrentan miles de personas migrantes. La versión inglesa ha sido adaptada por la reconocida dramaturga Timberlake Wertenbaker, que creció en Ciboure, y está basada en la puesta en escena que ya se representó en euskera bajo la dirección de Ander Lipus. Estancia de solo cuatro días El Ministerio del Interior británico justificó la negativa alegando dudas sobre «las verdaderas intenciones del viaje» y la posibilidad de que Balde permaneciera en el país de forma irregular. Sin embargo, el autor había solicitado un visado para una estancia de solo cuatro días, alojándose en casa de la propia Wertenbaker. «Es decepcionante no poder estar allí para ver mi historia en escena», declaró Balde en The Guardian. «Es también la historia de muchos otros que han hecho el mismo viaje. Para algunos, el mundo es grande y está lleno de oportunidades. Para otros, como yo, se vuelve pequeño, lleno de puertas cerradas». «Me rompe el corazón« La decisión ha generado una fuerte reacción entre los responsables de la obra. El teatro Jermyn Street, la editorial Scribe Publications y la propia Wertenbaker han mostrado su indignación, denunciando el endurecimiento de las políticas migratorias en Reino Unido. «Me rompe el corazón que no confíen en un hombre que ya ha sufrido tanto. Esta decisión muestra exactamente por qué es tan importante contar esta historia», afirmó la dramaturga. Miñan, publicado en 2019, ha sido traducido a más de una docena de idiomas y ha recibido múltiples premios. Incluso fue recomendado por el difunto papa Francisco. La obra teatral busca visibilizar la realidad de la migración desde una perspectiva humana y cercana, algo que, según sus impulsores, se ve frustrado cuando se le niega al propio autor la posibilidad de participar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Reino Unido