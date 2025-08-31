Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sara Santos
'Txapelarte'

De prenda tradicional a obra artística y solidaria para ayudar a la lucha contra el cáncer

Las 20 obras de arte realizadas en txapelas de Boinas Elósegui y firmadas por personalidades de Gipuzkoa se subastarán el 11 de noviembre

J. Agirre

Domingo, 31 de agosto 2025, 10:08

Una prenda textil con mucha historia –Boinas Elósegui nació en 1858– que durante años ha servido para cubrir la cabeza, pero que como Isabel Zapardiez proclama en su pieza 'Memoria bordada', «envuelve el alma». Es la base de la exposición itinerante y solidaria 'Txapelarte', promovida por la Asociación Barrio San Martín, que fusiona un elemento tradicional, con arte y un mensaje y fin solidarios. Una veintena de personalidades de diferentes disciplinas han creado esta muestra visitable hasta el 8 de septiembre en el campus de la EHU de Donostia, y que después irá al Topic de Tolosa. El 11 de noviembre se subastarán las prendas, y la recaudación irá íntegra a la Asociación contra el Cáncer. Una «suma de arte y compromiso social en cada puntada, trazo y forma».

Artistas de lujo

Junto a Zapardiez, diseñadora, han creado txapelas la Real Sociedad, Martín Berasategui, Alex Ubago, Laura Chamorro, María Berasarte, Elena Arrese, Jon Martín y Beñat Krolen, Iñigo Manterola, Charo Casteres, Oihana Hernaiz , Santiago Egurbide, Giovanna Bittante, Eduardo Chillida Belzunce, Mikel Casal, Miguel Balliache, Idoia Lizeaga y Amaia Estanga.

Oihana Hernaiz subraya las historias personales que reflejan cada una. «Se nota que se han implicado convirtiendo las txapelas en obras únicas cargadas de expresión, color y mensaje».

