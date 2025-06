El rock sobrevive en la constante sorpresa del festival de Andoain

Asistir al Andoaingo Rock Jaialdia es una experiencia sonora que confluye entre dos mundos. Los neófitos se maravillan con las bandas a medida que se ... desarrolla el cartel, en un descubrimiento constante, mientras que los más entendidos disfrutan de sus propuestas favoritas sobre un escenario, de forma gratuita. Extraordinario pero cierto. Es la magia de este festival, una 'rara avis' enraizada en el panorama musical obra de Juancar y Marcos García, padre e hijo de la promotora y tienda de discos irundarra Bloody Mary. El mensaje que brindan es sencillo: la calidad y los directos espectaculares no están intrínsecamente ligados a la popularidad o los altos presupuestos.

Puede que el rock haya perdido su lugar en el mercado, pero hay quienes todavía apuestan por este género y proponen una vuelta de tuerca con nuevos sonidos. Diecisiete ediciones después, Nafarroa plaza se mantiene como el bastión del garaje, la psicodelia y el ruido con un evento que, incansable, sigue atrayendo a bandas internacionales conocidas en sus países de origen o emergentes, mezclándose con talento local en los conciertos del 'Aperitif'. La sensación fue de que el pueblo estuvo más lleno que nunca de patillas, chupas y cuernos en las catorce horas de música casi ininterrumpidas.

El festival comenzó con las guitarras afiladas desde el 'Aperitif'. Lukiek fueron los encargados de abrir la fiesta al mediodía a ritmo de grunge para delicia de un público que asistió en buen número al escenario de Zumea plaza. Ainara Gurrutxaga y Ander Fernández le tomaron el testigo a la banda de Mungia en el exterior de Bastero. Ambos forman el grupo Gori Gori. Para la actuación contaron con la presencia del baterista Manu Gaigne, que dio empaque a una propuesta arriesgada y vanguardista con protagonismo para el clarinete, xilófono y caja de ritmos en un concierto que acabó a ritmo de electrónica y con muy buena nota.

Los dos últimos conciertos de la hora del vermut se celebraron en Goikoplaza. Abrieron Marte Lasarte. Su enérgico y contundente pop rock electrónico está ya preparado para escenarios mayores. Deleitaron al público con temas de 'Ez da besterik' y con una magnífica versión de 'Elurretan' de Itoiz. Cerraron el 'Aperitif' las cuatro componentes de Melenas que se alternaron para pinchar durante tres horas a bandas como Kraftwerk, The Specials, The Smiths, Happy Mondays, Fugazi o Panda Bear.

Ampliar Ezezez abrieron los conciertos de la tarde en Nafarroa plaza. DABID ARGINDAR

Ya en el escenario principal de Nafarroa plaza, Ezezez se encargó, con el carisma particular del vocalista Unai Madariaga, de calentar motores y presentar su último disco, 'Kabakriba', que mantiene el pulso humorístico e irónico de 'Katuzaldia'. Los jóvenes madrileños Amor Líquido los relevaron. Llegaban con media hora de margen a Andoain tras su paso por el Primavera Sound, ofreciendo punk con letras sobre riñas domésticas en una setlist improvisada con 'El audio', 'Mírame' o 'Marimacho', entre otros. El cuarteto inglés Holiday Ghosts, con la baterista Katja Rackin y el guitarrista Sam Stacpoole en las voces, ponía un punto más alegre a base de rock n' roll presentando su último disco, 'Coat of Arms' y otros éxitos de su discografía como 'Off Grid' o 'Mr. Herandi'.

El sol se ocultaba con The Black Wizards. Sus ritmo de soul y fuzz rock con toques de psicodelia fueron gratos para el público, con propuestas como 'I Don't Wanna Die', 'Imposing sun' y '56th floor'. Fueron la transición hacia la experimentación de los californianos Dummy, quienes no dudaron en hacer gala de su creatividad con sintetizadores para embarcar en el viaje sensorial y distorsionado con base de temas de 'Free Energy', su segundo álbum.

A Place To Be Strangers, akelarre ruidoso

Pasada la madrugada, el akelarre ruidoso de A Place To Bury Strangers elevó la cadencia y contagió la locura de su 'front man' Oliver Ackermann al público. Los presentes esperaban rotura de guitarras y cabriolas, y Ackermann no falló. Demostró que la música también tiene parte de ciencia, y ejerció de científico loco para una plaza que alentaba sus chifladuras. Nada más subir al escenario, pasó del virtuosismo al desprecio total al instrumento, lanzándolo, golpeándolo contra el suelo y arrancándole las cuerdas. El resto del concierto continuó con una Jaguar medio rota, para dar rienda suelta al noise rock más característico de la banda. La batería de Sandra Fedowitz ejercía de tempo con una energía inusitada, mientras que John Fedowitz controlaba la situación en el bajo. Ackermann, en cambio, era poseído por sus propias creaciones musicales: los sintetizadores y pedales con efectos estridentes que fabrica bajo el sello Death By Audio.

En mitad de la sesión, la banda se situó entre el público para ofrecer quince minutos de melodías con tambor, bajo y voz y armónica distorsionadas, sonando entre gaita y alboka, y al poco de volver al escenario, cuando el vocalista tocaba su guitarra con uno de los focos de suelo, el equipo técnico dijo basta y se fue la luz. Ni con ese impedimento el espectáculo se cortó, y pudieron retomar para dar el cierre con 'Have You Ever Been In Love' a la presentación de su LP 'Synthesizer'.

Gran satisfacción

Si la valoración de los presentes fue de sobresaliente, para la organización fue de una satisfacción inmensa. Como cuenta Juancar García, fundador de la promotora Bloody Mary, se ha conseguido que el 'Aperitif' y el cartel principal del Andoaingo Rock Jaialdia confluyan, con más personas asistiendo que nunca. «Valoro a todos por igual, desde el primero que toca en la plaza Zumea hasta el último de la plaza Nafarroa. Es difícil mantener este nivel, pero se nota que nuestro festival va in crescendo; hemos acertado una vez más», asegura. Asimismo, añade que el surgimiento de nuevas bandas de rock en Euskadi «tenemos festival para rato». En dos semanas, Juancar, su hijo Marcos y su mujer Idoia Rodríguez volverán a activarse para comenzar a idear la decimoctava edición de este festival cada vez más querido por su público y bandas participantes.