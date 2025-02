El Orfeón Donostiarra ofrece este viernes el concierto solidario del Colegio Ayete

DV san sebastián. Martes, 25 de febrero 2025, 01:00 Comenta Compartir

La Basílica de Santa María del Coro de Donostia acogerá este viernes (19.30 horas) el XVI Concierto Solidario de los Jóvenes, organizado por ... universitarios del Colegio Mayor Ayete y cuya recaudación se destinará a Cáritas Gipuzkoa, en concreto al centro de acogida nocturno Hotzaldi, un proyecto que lleva 20 años ofreciendo apoyo a personas en situación de exclusión social y residencial. El Orfeón Donostiarra interpretará 'Txoria txori', 'Deliver Us' o 'Now We Are Free', en un recital para el que las entradas ya están a la venta en la web www.entradium.com.

Este año, el programa musical llevará por título «Del desarraigo a la luz», una obra que explora la crisis del desarraigo a lo largo de la historia y cómo la fe en Dios ha sido un refugio de esperanza para quienes se han visto obligados a cambiar de hogar por motivos políticos, bélicos, espirituales o económicos. El repertorio incluirá piezas emblemáticas como 'Txoria txori', 'Deliver Us', 'Now We Are Free' (Gladiador), 'Gabriel's Oboe' y 'Do You Hear the People Sing' (Los Miserables), interpretadas por el Orfeón Donostiarra, bajo la dirección de José Antonio Sainz Alfaro y con el acompañamiento del pianista Jon Urdapilleta. Además, como novedad, la Escuela de Teatro Musical Dirdira escenificará microrrelatos como nexo de unión entre las obras.

