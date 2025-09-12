Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El grupo Ezezez, durante el aconcierto ofrecido en Andoain. DABID ARGINDAR

De la nostalgia de la psicodelia al grunge para terminar con un DJ

Las fiestas de Intxaurrondo ofrecen este sábado una noche de música con Mostaza Karizia, Ezezez y La Fulana

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:33

Hay que grupos que hacen ruido, no solo en lo musical. Que un escena tan cambiante, ecléctica y con grupos que aparecen y desaparecen porque ... no hay salas para todos, consiguen que se les escuche. El tan denostado 'tirar la puerta abajo', porque a veces el factor suerte, el estar en el lugar y momento correcto es muy, muy difícil. Por a o por b, los bilbaínos Ezezez lo han conseguido. Este sábado traerán su directo, enérgico y distinto, a Intxaurrondo. Gran trabajo de la comisión de fiestas, no siempre es fácil traer a grupos fuertes de la escena. El directo, organizado en colaboración con Larrotxene, comenzará a las 23.30 horas y les acompañarán Mostaza Karizia y La Fulana.

