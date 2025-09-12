De la nostalgia de la psicodelia al grunge para terminar con un DJ

Hay que grupos que hacen ruido, no solo en lo musical. Que un escena tan cambiante, ecléctica y con grupos que aparecen y desaparecen porque ... no hay salas para todos, consiguen que se les escuche. El tan denostado 'tirar la puerta abajo', porque a veces el factor suerte, el estar en el lugar y momento correcto es muy, muy difícil. Por a o por b, los bilbaínos Ezezez lo han conseguido. Este sábado traerán su directo, enérgico y distinto, a Intxaurrondo. Gran trabajo de la comisión de fiestas, no siempre es fácil traer a grupos fuertes de la escena. El directo, organizado en colaboración con Larrotxene, comenzará a las 23.30 horas y les acompañarán Mostaza Karizia y La Fulana.

Unai Madariaga (voz, guitarra), Eneko Ajangiz (guitarra), Alvaro Olaetxea (batería), Mikel Irigoyen (bajo) conforman el cuarteto que en 2022 lanzó 'When I Think Something is Funny, I Smile', primer disco y primeros atisbos de su música, que traza una línea temporal desde la nostalgia de la psicodelia setentera hasta el grunge noventero. Después lo refrendaron con 'Katuzaldia' (2023), álbum con la fuerza del punk y abrazando la creatividad por encima de etiquetas. Bueno, eso quieren, porque los medios siempre vamos a la contra y nos encanta comparar. Así, como pista, se les suele comparar con Idles, Viagra Boys o Parquet Courts.

De los 70 a los 90

En sus apenas tres años de recorrido desde que este grupo bilbaíno editara su primer álbum, se han hecho un hueco notable con «un sonido y una imagen» que trazan «una línea temporal desde la nostalgia de la psicodelia de los 70 hasta el grunge noventero, potenciado con la fortaleza del punk liberado de estigmas por medio de melodías y una temática 100% actual». Voz autorizada para hablar de grupos que suelen escapar al radar general, la tienda de discos de Irun y productora de música Bloody Mary hace tiempo que lo sigue.

Previamente actuará en el escenario colocado frente a Larrotxene Mostaza Karizia y después de Ezezez será el turno de La Fulana. En formato DJ cerrará la noche en Intxaurrondo. Visto lo demostrado en anteriores ocasiones –a remarcar su actuación en la Semana Grande Pirata en La Flamenka–, será por todo lo alto. Si alguien quiere alargar la noche al son de la música no es mala oportunidad. «'No me limito a pinchar música, en mis espectáculos bailo y disfruto con quienes se acercan», ha solido explicar.